Кот-дальнобойщик из Липецка колесит по России и вместе с хозяином доставляет грузы

Найденный в Уральских горах кот-дальнобойщик стал настоящей звездой Интернета: вместе со своим хозяином Кириллом Фроловым из Липецка он колесит по России. Как передаёт телеграм-канал SHOT, животному дали необычную кличку — Кокос.

Кот-дальнобойщик со своим хозяином Кириллом Фроловым. Видео © t.me / SHOT

По данным канала, дальнобойщик из Липецка Кирилл Фролов нашёл своего четвероногого друга на Урале. Мужчина выходил попавшего в беду кота и стал брать его с собой в рейсы. Позже ему пришла идея создать видеоблог о полной приключений жизни питомца. Эта инициатива понравилась пользователям Сети, которые, в свою очередь, ставят лайки и оставляют десятки комментариев под видео с рыжим товарищем.

Стоит отметить, что Кокос передвигается по России со всеми удобствами: хозяин оборудовал кабину грузовика для своего приятеля — и теперь в ней есть миска с водой и кормом, лоток и лежанка для кота. По словам мужчины, большую часть пути питомец проводит во сне и просыпается только для того, чтобы поесть или потянуться, однако во время стоянок напарники вместе прогуливаются.