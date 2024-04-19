На Сахалине бездомный кот раз в год наведывается на осмотр в ветклинику

На Сахалине бездомный кот самостоятельно раз в год приходит на осмотр в ветклинику. Необычный пациент появился три года назад на региональной станции по борьбе с болезнями животных № 2, сообщает пресс-служба регионального агентства ветеринарии и племенного животноводства.

Весной три года назад сотрудники ветстанции заметили на обочине дороги худого и потрёпанного пушистика. В течение двух недель его выхаживали, чистили и кормили. После процедур кот ушёл, но каково же было удивление ветеринаров, когда он вернулся на осмотр весной через год, а с приходом тёплых деньков в 2024-ом питомец снова стоял на пороге клиники. Теперь, как говорят сотрудники станции, пушистик стал для них настоящим символом весны.

"Как постоянному клиенту, ему на бесплатной основе предоставляется питание, временное проживание и лечение, после всех процедур он покидает нас до следующей весны", — говорится в сообщении пресс-службы медучреждения.