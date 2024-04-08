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8 апреля, 18:52

В Москве шпица намотало на велосипедное колесо во время прогулки

В Москве спасли шпица, застрявшего в колесе детского велосипеда

На востоке Москвы шпица намотало на колесо детского велосипеда. Как сообщает SHOT, освобождать несчастное животное пришлось спасателям.

Операция по вызволению шпица из велосипедного колеса в Москве. Видео © Telegram / "Спасатели Спасрезерв"

Инцидент произошёл на улице Первомайской в районе Измайлово. По данным телеграм-канала, отец с сыном гуляли недалеко от дома вместе с любимым питомцем. Мальчик катался на велосипеде, а пёсель весело бегал за ним. В какой-то момент хвост собаки попал в спицы колеса. Самостоятельно освободить любимца у главы семейства не получилось, и тогда он вызвал сотрудников "Спасрезерва". Спустя полчаса кропотливой работы специалисты смогли освободить бедолагу. Шпиц отделался испугом и слегка укороченной шерстью на хвосте.

А ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге на мусорном заводе спасли собаку за минуту до измельчения отходов. Сотрудники заметили в куче мусора шевеление прямо перед началом процесса переработки. А позже для собаки нашли хозяйку.

Питомник с более чем 40 хаски ушёл под воду под Оренбургом, собак удалось спасти
Питомник с более чем 40 хаски ушёл под воду под Оренбургом, собак удалось спасти
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Кадр из видео Telegram / "Спасатели Спасрезерв"

Наталья Исакова
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