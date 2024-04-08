В Москве шпица намотало на велосипедное колесо во время прогулки

Инцидент произошёл на улице Первомайской в районе Измайлово. По данным телеграм-канала, отец с сыном гуляли недалеко от дома вместе с любимым питомцем. Мальчик катался на велосипеде, а пёсель весело бегал за ним. В какой-то момент хвост собаки попал в спицы колеса. Самостоятельно освободить любимца у главы семейства не получилось, и тогда он вызвал сотрудников "Спасрезерва". Спустя полчаса кропотливой работы специалисты смогли освободить бедолагу. Шпиц отделался испугом и слегка укороченной шерстью на хвосте.