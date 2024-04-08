В Москве шпица намотало на велосипедное колесо во время прогулки
В Москве спасли шпица, застрявшего в колесе детского велосипеда
На востоке Москвы шпица намотало на колесо детского велосипеда. Как сообщает SHOT, освобождать несчастное животное пришлось спасателям.
Операция по вызволению шпица из велосипедного колеса в Москве. Видео © Telegram / "Спасатели Спасрезерв"
Инцидент произошёл на улице Первомайской в районе Измайлово. По данным телеграм-канала, отец с сыном гуляли недалеко от дома вместе с любимым питомцем. Мальчик катался на велосипеде, а пёсель весело бегал за ним. В какой-то момент хвост собаки попал в спицы колеса. Самостоятельно освободить любимца у главы семейства не получилось, и тогда он вызвал сотрудников "Спасрезерва". Спустя полчаса кропотливой работы специалисты смогли освободить бедолагу. Шпиц отделался испугом и слегка укороченной шерстью на хвосте.
А ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге на мусорном заводе спасли собаку за минуту до измельчения отходов. Сотрудники заметили в куче мусора шевеление прямо перед началом процесса переработки. А позже для собаки нашли хозяйку.
Кадр из видео Telegram / "Спасатели Спасрезерв"