"Здоров и счастлив": Стала известна судьба кота-сорвиголова, спасённого из вольера с волками

Московский зоопарк ищет хозяев кота, которого спасли из вольера с волками. Если владельцы усатого смельчака не найдутся, он станет новым обитателем зверинца, сообщила гендиректор организации Светлана Акулова.

"Симба здоров и абсолютно счастлив. Если вы мама или папа потеряшки — сообщите. Если таких нет, мы сами будем его любить", — написала она в телеграм-канале, опубликовав видео с игривым зверёнком.