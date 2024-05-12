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11 мая, 21:25

"Здоров и счастлив": Стала известна судьба кота-сорвиголова, спасённого из вольера с волками

Московский зоопарк ищет хозяев кота, спасённого из вольера с волками

Кот, спасённый из вольера с волками. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Кот, спасённый из вольера с волками. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Московский зоопарк ищет хозяев кота, которого спасли из вольера с волками. Если владельцы усатого смельчака не найдутся, он станет новым обитателем зверинца, сообщила гендиректор организации Светлана Акулова.

"Симба здоров и абсолютно счастлив. Если вы мама или папа потеряшки — сообщите. Если таких нет, мы сами будем его любить", — написала она в телеграм-канале, опубликовав видео с игривым зверёнком.

Кот, спасённый из вольера с волками. Видео © Telegram / Светлана Акулова

Чёрный кот вопреки суевериям приносит счастье бойцам на передовой
Чёрный кот вопреки суевериям приносит счастье бойцам на передовой

Кот забрался в вольер к лесным хищникам в минувшую пятницу, 10 мая. Снимать бедолагу с высокого дерева пришлось спасателям. К счастью, Симба отделался лишь испугом.

Илья Пушкарев
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