"Здоров и счастлив": Стала известна судьба кота-сорвиголова, спасённого из вольера с волками
Московский зоопарк ищет хозяев кота, спасённого из вольера с волками
Кот, спасённый из вольера с волками. Обложка © Telegram / Светлана Акулова
Московский зоопарк ищет хозяев кота, которого спасли из вольера с волками. Если владельцы усатого смельчака не найдутся, он станет новым обитателем зверинца, сообщила гендиректор организации Светлана Акулова.
"Симба здоров и абсолютно счастлив. Если вы мама или папа потеряшки — сообщите. Если таких нет, мы сами будем его любить", — написала она в телеграм-канале, опубликовав видео с игривым зверёнком.
Кот, спасённый из вольера с волками. Видео © Telegram / Светлана Акулова
Кот забрался в вольер к лесным хищникам в минувшую пятницу, 10 мая. Снимать бедолагу с высокого дерева пришлось спасателям. К счастью, Симба отделался лишь испугом.