Многоэтажный дом загорелся в Батайске, уже частично обрушилась крыша
Пожар охватил крышу многоэтажного дома в Батайске Ростовской области, там горит кровля на 500 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
В Батайске горит кровля жилого многоэтажного дома. Видео © Telegram / Don Mash
"В Батайске горит кровля четырёхэтажки на 500 квадратных метрах. Из подъезда эвакуированы 20 жильцов. На месте работают порядка 50 специалистов и 15 единиц техники", — говорится в публикации.
Огонь охватил квартиры на верхнем этаже, после чего часть кровли прогорела и рухнула, пишет Don Mash. Как говорят очевидцы, пожарные не могут справиться с едким пламенем из-за слабого напора воды. К тому же мешает сильный ветер.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что в общежитии МГУ на проспекте Вернадского в Москве тоже случился пожар. Из здания были эвакуированы все студенты и сотрудники. К настоящему моменту горение удалось ликвидировать, в происшествии никто не пострадал. Позже выяснилось, что вспыхнули чьи-то личные вещи, а очаг возгорания составил 1 квадратный метр.
Telegram / МЧС России