Многоэтажный дом загорелся в Батайске, уже частично обрушилась крыша

Пожар охватил крышу многоэтажного дома в Батайске Ростовской области, там горит кровля на 500 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В Батайске горит кровля жилого многоэтажного дома. Видео © Telegram / Don Mash

"В Батайске горит кровля четырёхэтажки на 500 квадратных метрах. Из подъезда эвакуированы 20 жильцов. На месте работают порядка 50 специалистов и 15 единиц техники", — говорится в публикации.

Огонь охватил квартиры на верхнем этаже, после чего часть кровли прогорела и рухнула, пишет Don Mash. Как говорят очевидцы, пожарные не могут справиться с едким пламенем из-за слабого напора воды. К тому же мешает сильный ветер.