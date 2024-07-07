В Ладогу после реабилитации вернулись три нерпы, спасённые волонтёрами

Трёх краснокнижных кольчатых нерп, прошедших полную реабилитацию, вернули в Ладогу. Обессиленных детёнышей весной нашёл центр помощи редким видам млекопитающим из Репина. Тюленей по кличкам Ника, Ося и Норпа выхаживали в течение нескольких месяцев, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В Ладогу вернулись три нерпы после реабилитации. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Имена спасённым нерпам выбрали неслучайно. По установившейся традиции ластоногих назвали в честь мест, где они были найдены. Малышку Нику обнаружили неподалёку от города Никольское, а Осю — в посёлке Осиновец. В случае Норпы сотрудникам пришлось сделать исключение. Её кличка происходит от слова "нерпа" на карельском языке.

Со слов сотрудников, восстановление детёнышей проходило легко и без осложнений. Все три нерпы быстро набрали вес до требуемых 15–16 килограммов. Теперь они могут вернуться в естественную среду обитания и вновь адаптироваться к жизни в дикой природе.