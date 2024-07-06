Акулова опубликовала видео с переданным Белгороду малышом капибары

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова показала, как поживает малыш капибары Рудольф, переданный ранее Белгородскому зоопарку. Судя по видео, малыш чувствует себя хорошо: вовсю жуёт травку и не боится подходить к ограде, у которой его ожидают интересующиеся посетители.

Капибара Рудольф в Белгородском зоопарке. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Попросила подругу снять видео, как обосновался наш малыш капибара в зоопарке Белгорода", — написала Акулова в телеграм-канале.

Рудольф переехал в Белгород в июне. Такое серьёзное имя малышу капибары дали из-за его "гордого профиля, умных добрых глаз и деловых ушей". У него уже появился опекун — завод "ЗМС-технолоджи", специализирующийся на выпуске прицепной сельскохозяйственной техники. Малыш поселился между вольерами с енотами и носухами.