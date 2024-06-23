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"Угадаем, кто малыши?": Московский зоопарк показал двух новорождённых капибарят

В Московском зоопарке показали двух малышей, появившихся у пары капибар

23 июня, 08:13
Капибары в Московском зоопарке. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Капибары в Московском зоопарке. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

В Московском зоопарке у капибар появилось потомство — двое очаровательных малышей. Директор учреждения Светлана Акулова показала в телеграм-канале кадры с детёнышами, но не стала называть их пол.

Капибары в Московском зоопарке. Фото © Telegram / Светлана Акулова

"Вы заметили? У нашей семьи капибар пополнение… Угадаем? Кто малыши? Самец? Самочка? Два самца? Две самочки?" — интригует она.

Капибары в Московском зоопарке. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Капибары в Московском зоопарке. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Директор предложила пользователям оставлять свои версии под её постом, а кто угадает, получит право дать имена новорождённым.

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В конце прошлого года сообщалось, что семейство капибар, обитающих в Московском зоопарке, произвело на свет рекордное по своему количеству потомство. У пары капибар Кузьмы и Малой появились двое здоровых и активных малышей в начале зимы 2023 года. Это было их третье по счёту совместное потомство и второй помёт за год.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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