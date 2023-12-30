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30 декабря, 09:47

Многодетные капибары Кузьма и Малая с малышами показали, как нужно начинать предновогоднее утро

Пара капибар из зоопарка Москвы получила звание родителей-рекордсменов

Малая с новорождёнными малышами. Обложка © t.me / Московский зоопарк

Малая с новорождёнными малышами. Обложка © t.me / Московский зоопарк

Семейство капибар, обитающих в Московском зоопарке, произвело на свет рекордное по своему количеству потомство. Об этом говорится в публикации на сайте мэра и правительства Москвы.

Пополнение в семье капибар из Московского зоопарка. Видео © t.me / Московский зоопарк

"Капибары претендуют на звание главной многодетной семьи Московского зоопарка по итогам года. У пары капибар Кузьмы и Малой появились двое здоровых и активных малышей. Это их третье по счёту совместное потомство и второй помёт за 2023 год. Первенец пары в прошлом году отправился в зоопарк Екатеринбурга", сказано в сообщении.

В настоящий момент с родителями живут двое новорождённых (они появились на свет 15 декабря) капибарят и ещё трое постарше — родившихся этим летом. По словам сотрудников зоопарка, все зверьки отлично ладят друг с другом, хорошо растут и развиваются.

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Ранее в Московском зоопарке показали, как малышка-панда изучает игрушки. Подписчики отметили, что детёныш сильно подрос, и попросили делиться кадрами чёрно-белых мишек почаще.

Юрий Лысенко
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