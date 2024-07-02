В Московском зоопарке капибар от июльской жары спасают фруктовым льдом
Капибарам в Московском зоопарке приготовили мороженое-лёд с овощами и фруктами. Обложка © Telegram / Светлана Акулова
В Московском зоопарке работники делают всё возможное, чтобы помочь животным пережить изнуряющую июльскую жару. Например, для капибар подготовили охлаждающее угощение из льда, фруктов и овощей. Об этом рассказала директор зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале.
Капибарам в Московском зоопарке приготовили мороженое-лёд с овощами и фруктами. Видео © Telegram / Светлана Акулова
"В Москву пришла жаркая погода, и даже теплолюбивым питомцам иногда хочется прохлады. Для капибар приготовили полезное мороженое-лёд с овощами, салатами и фруктами. Это и обогащение среды, и помогает охладиться в жару", — говорится в сообщении.
Напомним, что, по прогнозам синоптиков, июльская жара в Москве продлится минимум до 5 июля. Специалисты прогнозируют и так называемые египетские ночи в столичном регионе.