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Регион
2 июля, 09:15

В Московском зоопарке капибар от июльской жары спасают фруктовым льдом

Капибарам в Московском зоопарке приготовили мороженое-лёд с овощами и фруктами. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Капибарам в Московском зоопарке приготовили мороженое-лёд с овощами и фруктами. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

В Московском зоопарке работники делают всё возможное, чтобы помочь животным пережить изнуряющую июльскую жару. Например, для капибар подготовили охлаждающее угощение из льда, фруктов и овощей. Об этом рассказала директор зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале.

Капибарам в Московском зоопарке приготовили мороженое-лёд с овощами и фруктами. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"В Москву пришла жаркая погода, и даже теплолюбивым питомцам иногда хочется прохлады. Для капибар приготовили полезное мороженое-лёд с овощами, салатами и фруктами. Это и обогащение среды, и помогает охладиться в жару", — говорится в сообщении.

В Московском зоопарке показали купающихся капибар и рассказали, как животные спасаются от жары
В Московском зоопарке показали купающихся капибар и рассказали, как животные спасаются от жары

Напомним, что, по прогнозам синоптиков, июльская жара в Москве продлится минимум до 5 июля. Специалисты прогнозируют и так называемые египетские ночи в столичном регионе.

Мария Любицкая
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