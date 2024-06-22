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22 июня, 05:10

Без ливневых дождей: Москвичам рассказали, какую погоду ждать в июле

Синоптик Позднякова: Москвичей в начале июля ждёт 25 градусов тепла

В начале этого июля температура воздуха в Москве составит +20...+25 градусов Цельсия, заявила "Москве 24" специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По её словам, июль, как правило, самый тёплый месяц лета, в который выпадает больше всего осадков. Однако в этом году ливневые дожди могут и не случиться.

"Модели, на которые мы опираемся, показывают, что если у нас и будут дожди, то незначительные. Ливней мы не ждём", — отметила специалист.

При этом, по её словам, пока ещё рано что-то прогнозировать на весь остальной месяц.

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Ранее синоптик заявила, что похолодание вместе с дождями и грозами вернётся в Московскую область на следующей неделе. Самым дождливым днём станет четверг, 27 июня.

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Агентство "Москва" / Кузьмичёнок Василий

Анатолий Симоненко
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