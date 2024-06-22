Без ливневых дождей: Москвичам рассказали, какую погоду ждать в июле

В начале этого июля температура воздуха в Москве составит +20...+25 градусов Цельсия, заявила "Москве 24" специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По её словам, июль, как правило, самый тёплый месяц лета, в который выпадает больше всего осадков. Однако в этом году ливневые дожди могут и не случиться.

"Модели, на которые мы опираемся, показывают, что если у нас и будут дожди, то незначительные. Ливней мы не ждём", — отметила специалист.

При этом, по её словам, пока ещё рано что-то прогнозировать на весь остальной месяц.