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21 июня, 19:29

Синоптик пообещала возвращение холодов и назвала самый дождливый день на неделе

Метеоролог Макарова: В Московской области на следующей неделе похолодает до +16

Похолодание вместе с дождями и грозами вернётся в Московскую область на следующей неделе. Самым дождливым днём станет четверг, рассказала главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова интернет-изданию Regions.

"Четверг станет и самым холодным днём: столбики термометров упадут до +16 градусов. Ночью температура воздуха составит +10...+13 градусов. Такой же холодной ожидается и среда. Днём будет +16...+18 градусов, ночью — +12...+17", рассказала специалист.

Ураганов на следующей неделе не ожидается. Атмосферное давление тоже останется в норме. В конце недели выглянет солнце, будет ясная погода. Но неизвестно, сколько она продержится.

"Нормализуется плавно": Синоптик спрогнозировал улучшение погоды в Москве после урагана "Эдгар"
"Нормализуется плавно": Синоптик спрогнозировал улучшение погоды в Москве после урагана "Эдгар"
Как уже рассказывал Life.ru, по Москве 20 июня пронёсся сильный ураган. Ветер буквально гнул деревья и вырывал их с корнем. В итоге в Москве погибли два человека, 35 числятся пострадавшими. Одну из жительниц унесло в Царицынский пруд. Синоптик сделал неутешительный прогноз, связанный с непогодой и ураганами в Москве. Аномалии могут повторяться всё чаще.
Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Нигина Азамова
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