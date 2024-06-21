Синоптик пообещала возвращение холодов и назвала самый дождливый день на неделе
Метеоролог Макарова: В Московской области на следующей неделе похолодает до +16
Похолодание вместе с дождями и грозами вернётся в Московскую область на следующей неделе. Самым дождливым днём станет четверг, рассказала главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова интернет-изданию Regions.
"Четверг станет и самым холодным днём: столбики термометров упадут до +16 градусов. Ночью температура воздуха составит +10...+13 градусов. Такой же холодной ожидается и среда. Днём будет +16...+18 градусов, ночью — +12...+17", — рассказала специалист.
Ураганов на следующей неделе не ожидается. Атмосферное давление тоже останется в норме. В конце недели выглянет солнце, будет ясная погода. Но неизвестно, сколько она продержится.
Как уже рассказывал Life.ru, по Москве 20 июня пронёсся сильный ураган. Ветер буквально гнул деревья и вырывал их с корнем. В итоге в Москве погибли два человека, 35 числятся пострадавшими. Одну из жительниц унесло в Царицынский пруд. Синоптик сделал неутешительный прогноз, связанный с непогодой и ураганами в Москве. Аномалии могут повторяться всё чаще.
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ТАСС / Сергей Карпухин