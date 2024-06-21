Синоптик пообещала возвращение холодов и назвала самый дождливый день на неделе

Похолодание вместе с дождями и грозами вернётся в Московскую область на следующей неделе. Самым дождливым днём станет четверг, рассказала главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова интернет-изданию Regions .

Ураганов на следующей неделе не ожидается. Атмосферное давление тоже останется в норме. В конце недели выглянет солнце, будет ясная погода. Но неизвестно, сколько она продержится.