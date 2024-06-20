"Нормализуется плавно": Синоптик спрогнозировал улучшение погоды в Москве после урагана "Эдгар"
Синоптик Цыганков: Погода в Москве после урагана "Эдгар" нормализуется к вечеру
Погода в Москве после урагана "Эдгар" нормализуется уже к вечеру четверга, 20 июня. Об этом в беседе с Life.ru рассказал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
Специалист пояснил, что холодный фронт двигается с запада на восток примерно со скоростью 30–40 километров в час. Изначально ожидалось его усиление с 12:00 до 17:00 с вероятностью образования смерчей. По факту же фронт проходил столичный регион примерно с 10:00 до 15:00. Первый удар стихии принял на себя запад, затем центр Москвы, а после ливни с ураганом прошли на востоке столицы. По состоянию на 16:00 фронт уже ушёл на границу с Владимирской и Ивановской областями, уточнил Цыганков.
"По Москве — погода нормализуется плавно. К вечеру, часам к 22:00, дождь прекратится, и ночью уже преимущественно без осадков. И на пятницу облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температурный фон упал за холодным фронтом, <...> поэтому ночью будет сегодня и в ближайшие дни где-то в пределах 11–13 градусов с отметкой плюс. Днём 22–24 июня примерно так же", — добавил синоптик.
Напомним, что в четверг, 20 июня, на Москву и Подмосковье обрушились мегаливень и даже зачатки смерчей, принесённые ураганом "Эдгар". В столице жертвами стихии стали два человека, ещё около 10 человек пострадало, один из них упал вместе с биотуалетом на асфальт, а другого ветром сдуло в Царицынский пруд. При этом мэр столицы Сергей Собянин ранее попросил жителей города по возможности 20 июня не выходить на улицу.
ТАСС / Сергей Булкин