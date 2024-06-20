"Нормализуется плавно": Синоптик спрогнозировал улучшение погоды в Москве после урагана "Эдгар"

Погода в Москве после урагана "Эдгар" нормализуется уже к вечеру четверга, 20 июня. Об этом в беседе с Life.ru рассказал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Специалист пояснил, что холодный фронт двигается с запада на восток примерно со скоростью 30–40 километров в час. Изначально ожидалось его усиление с 12:00 до 17:00 с вероятностью образования смерчей. По факту же фронт проходил столичный регион примерно с 10:00 до 15:00. Первый удар стихии принял на себя запад, затем центр Москвы, а после ливни с ураганом прошли на востоке столицы. По состоянию на 16:00 фронт уже ушёл на границу с Владимирской и Ивановской областями, уточнил Цыганков.