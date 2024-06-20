Life.ru публикует видео с места, где адский "Эдгар" чуть не убил москвича в биотуалете
Появилось видео с места, где биотуалет чуть не убил москвича во время урагана
Ураган "Эдгар" чуть не убил москвича в биотуалете в районе Дорогомилово. SHOT опубликовал видео с места, на котором запечатлено, как стихия хорошенько поиграла и с другими кабинками.
Место, где ураган в Москве уронил биотуалет с мужчиной дверью вниз. Видео © Telegram / SHOT
Как уточняет телеграм-канал, мужчина зашёл в кабинку и в этот момент её уронило ветром. Туалет упал дверью вниз, поэтому москвич не смог выбраться сам и позвонил в экстренные службы. К счастью, его уже достали спасатели.
Напомним, Москву 20 июня накрыл обещанный мегаливень. Жителей столицы попросили не выходить на улицу во время непогоды, которая может продлиться до самого вечера. Есть вероятность увидеть смерчи. Сообщалось, что от разгула стихии пострадало семь человек. Позже стало известно, что пострадала также 69-летняя пенсионерка, на которую упало дерево. Кроме того, мужчину насмерть придавило деревом во время урагана.
Telegram / SHOT