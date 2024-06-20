Life.ru публикует видео с места, где адский "Эдгар" чуть не убил москвича в биотуалете

Ураган "Эдгар" чуть не убил москвича в биотуалете в районе Дорогомилово. SHOT опубликовал видео с места, на котором запечатлено, как стихия хорошенько поиграла и с другими кабинками.

Как уточняет телеграм-канал, мужчина зашёл в кабинку и в этот момент её уронило ветром. Туалет упал дверью вниз, поэтому москвич не смог выбраться сам и позвонил в экстренные службы. К счастью, его уже достали спасатели.