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20 июня, 11:58

Упавшее дерево во время урагана в Москве едва не убило 69-летнюю пенсионерку

SHOT: Число пострадавших из-за мегаливня с ураганом в Москве выросло до восьми

Число пострадавших из-за мегаливня с ураганом в Москве выросло до восьми. Как сообщает SHOT, дерево упало на 69-летнюю пенсионерку возле магазина на Ленинском проспекте.

Кадры мегаливня с ураганом в Москве. Видео © Life.ru

По данным телеграм-канала, у пострадавшей сильный ушиб поясницы, её госпитализировали. Ураган "Эдгар" тем временем продолжает ломать деревья и крушить всё вокруг в столице.

Первая жертва "Эдгара": Мужчину насмерть придавило деревом во время урагана в Москве
Первая жертва "Эдгара": Мужчину насмерть придавило деревом во время урагана в Москве

Ранее Life.ru рассказывал, что Москву накрыл обещанный мегаливень. Жителей столицы попросили не выходить на улицу во время непогоды, которая может продлиться до самого вечера. Есть вероятность увидеть смерчи. До этого сообщалось, что от разгула стихии пострадали семь человек.

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"Будем жить как в Канзасе": В Москве и Подмосковье замечены первые смерчи
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Life.ru

Наталья Исакова
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