Упавшее дерево во время урагана в Москве едва не убило 69-летнюю пенсионерку

Число пострадавших из-за мегаливня с ураганом в Москве выросло до восьми. Как сообщает SHOT , дерево упало на 69-летнюю пенсионерку возле магазина на Ленинском проспекте.

По данным телеграм-канала, у пострадавшей сильный ушиб поясницы, её госпитализировали. Ураган "Эдгар" тем временем продолжает ломать деревья и крушить всё вокруг в столице.

Ранее Life.ru рассказывал, что Москву накрыл обещанный мегаливень. Жителей столицы попросили не выходить на улицу во время непогоды, которая может продлиться до самого вечера. Есть вероятность увидеть смерчи. До этого сообщалось, что от разгула стихии пострадали семь человек.