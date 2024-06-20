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20 июня, 14:19

Синоптик объяснила, почему сегодняшние смерчи в Москве — это совсем не смерчи

Синоптик Позднякова: В Москве во время урагана смерчи не фиксировались

В Москве во время урагана смерчи не фиксировались. Обложка © Freepik.com / jplenio1

В Москве во время урагана смерчи не фиксировались. Обложка © Freepik.com / jplenio1

Ни одна станция в Москве не подтвердила, что во время урагана "Эдгар" в столице появлялись смерчи. Об этом Life.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, даже если где-то образовывались завихрения под кучевыми облаками, то они земли не достигали. А такое явление смерчем можно назвать только с большой натяжкой.

"Смерч — это когда образуется мощный вихрь, который от облака достигает земли, и за счёт вращающихся движений у земли он усиливает основной воздушный поток. Сегодня в чистом виде наблюдались шквалистые усиления ветра перед фронтом... То, что на видео, — такое часто бывает, просто мы на это не обращаем внимания", — рассказала синоптик.

По данным Поздняковой, скорость ветра в столичном регионе сегодня не достигла внушительного показателя в 22 м/с, но тем не менее даже более слабые порывы валили деревья и незакреплённые конструкции.

"У нас почва переувлажнена, это уже не почва, а практически болото. Влаги много, и поэтому этого усиления ветра было достаточно, чтобы из этой влажной почвы выдрать с корнем старые деревья", — объяснила специалист.

Если говорить о количестве осадков, то выпало около 15–17 миллиметров на 15:00 мск.

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Напомним, что в четверг, 20 июня, на Москву и Подмосковье обрушились мегаливень и даже зачатки смерчей, принесённые ураганом "Эдгар". В столице жертвами стихии стали два человека, ещё около десяти человек пострадали, один из них упал вместе с биотуалетом на асфальт, а другую ветром сдуло в Царицынский пруд. При этом мэр столицы Сергей Собянин ранее попросил жителей города по возможности 20 июня не выходить на улицу.

К слову, Москву и Подмосковье ливни заливают ещё с прошлой недели. Июнь в столице вошёл в тройку самых дождливых месяцев за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 года.

Ольга Годуненко
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