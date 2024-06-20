Москва пережила 10-балльный шторм, порывы ветра достигали 90 км/ч
Тишковец: Москва пережила 10-балльный шторм, порывы ветра достигали 90 км/ч
Последствия урагана "Эдгар" в Москве. Обложка © Telegram / Москвик • Новости Москвы
Сегодня, 20 июня, Москва пережила 10-балльный шторм, порывы ветра достигали 90 километров в час. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"По шкале Бофорта это 10-балльный шторм из 12 возможных! Давление воздушного потока 45–50 килограммов на метр квадратный", — написал он в телеграм-канале.
Ранее Тишковец заявил, что пик непогоды в столичном регионе уже проходит, далее до вечера ожидаются дожди в разных районах.
Напомним, сегодня днём на столичный регион обрушились мегаливень и даже смерчи, принесённые ураганом "Эдгар". В Москве уже пострадало около 10 человек, один из них упал вместе с биотуалетом на асфальт. Один человек погиб — мужчину придавило деревом. При этом мэр столицы Сергей Собянин ранее попросил жителей города по возможности не выходить на улицу.