Москва пережила 10-балльный шторм, порывы ветра достигали 90 км/ч

Сегодня, 20 июня, Москва пережила 10-балльный шторм, порывы ветра достигали 90 километров в час. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"По шкале Бофорта это 10-балльный шторм из 12 возможных! Давление воздушного потока 45–50 килограммов на метр квадратный", — написал он в телеграм-канале.