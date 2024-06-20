Тишковец: Пик непогоды в Москве и области уже проходит
Последствия урагана "Эдгар" в Москве. Обложка © Telegram / Москвач • Новости Москвы
Обещанные накануне смерчи начали образовываться в Москве и Подмосковье. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Смерчи, ветер и ливни тропические, то есть всё как обещали", — приводит ТАСС его слова.
По словам метеоролога, пик непогоды в столичном регионе уже проходит, далее до вечера ожидаются дожди в разных районах. В своём телеграм-канале Тишковец отметил, что всего за один час в Москве выпало 22 миллиметра осадков, что составляет треть от месячной нормы.
Напомним, днём 20 июня Москву накрыл обещанный мегаливень с мощным ураганом "Эдгар". Жителей столицы попросили не выходить на улицу во время непогоды, которая может продлиться до самого вечера. Есть вероятность увидеть смерчи. По нашим данным, от разгула стихии пострадали уже восемь человек. Также известно о первой жертве урагана "Эдгар" — мужчину насмерть придавило деревом возле входа в парк "Дубки" на Ивановской улице.