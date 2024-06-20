Тишковец: Пик непогоды в Москве и области уже проходит

Обещанные накануне смерчи начали образовываться в Москве и Подмосковье. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Смерчи, ветер и ливни тропические, то есть всё как обещали", — приводит ТАСС его слова.

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По словам метеоролога, пик непогоды в столичном регионе уже проходит, далее до вечера ожидаются дожди в разных районах. В своём телеграм-канале Тишковец отметил, что всего за один час в Москве выпало 22 миллиметра осадков, что составляет треть от месячной нормы.