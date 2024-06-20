До двух выросло число жертв урагана "Эдгар" в Москве
Mash: Во время урагана в Москве мужчина погиб из-за рухнувших строительных лесов
Число жертв бушующей в Москве непогоды увеличилось до двух. Как сообщает Mash, на Бауманской улице мужчина погиб из-за рухнувших строительных лесов.
Мегаливень с ураганом накрыл Москву. Видео © Life.ru
По данным телеграм-канала, сильный ветер обрушил конструкции рядом с трёхэтажным зданием химической лаборатории на территории МГТУ имени Баумана. Предварительно, погибший — рабочий, который не успел слезть и упал вместе с лесами.
Напомним, в четверг, 20 июня, на Московский регион обрушился мегаливень, были даже замечены смерчи, принесённые ураганом "Эдгар". В столице уже пострадало около 10 человек, один из них упал вместе с биотуалетом на асфальт. Один человек погиб — мужчину придавило деревом. По словам синоптика, Москва пережила 10-балльный шторм, порывы ветра достигали 90 км/ч.
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