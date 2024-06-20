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20 июня, 13:34

До двух выросло число жертв урагана "Эдгар" в Москве

Mash: Во время урагана в Москве мужчина погиб из-за рухнувших строительных лесов

Число жертв бушующей в Москве непогоды увеличилось до двух. Как сообщает Mash, на Бауманской улице мужчина погиб из-за рухнувших строительных лесов.

Мегаливень с ураганом накрыл Москву. Видео © Life.ru

По данным телеграм-канала, сильный ветер обрушил конструкции рядом с трёхэтажным зданием химической лаборатории на территории МГТУ имени Баумана. Предварительно, погибший — рабочий, который не успел слезть и упал вместе с лесами.

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Напомним, в четверг, 20 июня, на Московский регион обрушился мегаливень, были даже замечены смерчи, принесённые ураганом "Эдгар". В столице уже пострадало около 10 человек, один из них упал вместе с биотуалетом на асфальт. Один человек погиб — мужчину придавило деревом. По словам синоптика, Москва пережила 10-балльный шторм, порывы ветра достигали 90 км/ч.

Обложка ©

Life.ru

Никита Никонов
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