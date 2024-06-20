До двух выросло число жертв урагана "Эдгар" в Москве

Число жертв бушующей в Москве непогоды увеличилось до двух. Как сообщает Mash, на Бауманской улице мужчина погиб из-за рухнувших строительных лесов.

По данным телеграм-канала, сильный ветер обрушил конструкции рядом с трёхэтажным зданием химической лаборатории на территории МГТУ имени Баумана. Предварительно, погибший — рабочий, который не успел слезть и упал вместе с лесами.