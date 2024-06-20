Москвичку сдуло в Царицынский пруд. Женщина шла по парку в ураган, и её унесло в воду сильным ветром.

К слову, Москву и Подмосковье ливни заливают ещё с прошлой недели. Июнь в столице вошёл в тройку самых дождливых месяцев за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 года.