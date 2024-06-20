Москвичку сдуло в Царицынский пруд
Царицынский пруд. Обложка © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Москвичку сдуло в Царицынский пруд. Женщина шла по парку в ураган, и её унесло в воду сильным ветром.
Как пишет SHOT, для спасения утопающей отправили катер. К настоящему моменту женщина госпитализирована.
Напомним, что в четверг, 20 июня, на столичный регион обрушились мегаливень и даже смерчи, принесённые ураганом "Эдгар". В Москве уже пострадало около 10 человек, один из них упал вместе с биотуалетом на асфальт. Один человек погиб — мужчину придавило деревом. При этом мэр столицы Сергей Собянин ранее попросил жителей города по возможности не выходить на улицу.
К слову, Москву и Подмосковье ливни заливают ещё с прошлой недели. Июнь в столице вошёл в тройку самых дождливых месяцев за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 года.