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Москвичку сдуло в Царицынский пруд

20 июня, 12:36
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Царицынский пруд. Обложка © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Царицынский пруд. Обложка © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Москвичку сдуло в Царицынский пруд. Женщина шла по парку в ураган, и её унесло в воду сильным ветром.

Как пишет SHOT, для спасения утопающей отправили катер. К настоящему моменту женщина госпитализирована.

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Тьма пришла: Life.ru снял, как мегаливень с ураганом накрыли Москву

Напомним, что в четверг, 20 июня, на столичный регион обрушились мегаливень и даже смерчи, принесённые ураганом "Эдгар". В Москве уже пострадало около 10 человек, один из них упал вместе с биотуалетом на асфальт. Один человек погиб — мужчину придавило деревом. При этом мэр столицы Сергей Собянин ранее попросил жителей города по возможности не выходить на улицу.

К слову, Москву и Подмосковье ливни заливают ещё с прошлой недели. Июнь в столице вошёл в тройку самых дождливых месяцев за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 года.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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