Обрушившийся на Москву ураган "Эдгар" вырвал более тысячи деревьев
РИАН: В Москве 35 человек пострадали из-за урагана, ветер повалил 1185 деревьев
В Москве накануне ураганным ветром повалило около 1,2 тысячи деревьев, различные травмы во время стихийного бедствия получили 37 жителей столицы, двое из которых погибли. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
Мегаливень с ураганом накрыл Москву. Видео © Life.ru
"По уточнённым данным, при урагане зафиксировано падение 1185 деревьев", — рассказал сотрудник экстренных служб.
Также из-за ураганного ветра в столице рухнули три опоры освещения, а различные повреждения получили 643 машины.
Напомним, что 20 июня Москву и Подмосковье накрыло мощным ливнем. Мэр города Сергей Собянин призывал москвичей воздержаться от прогулок по улицам в этот ненастный день. Очевидцы даже замечали зачатки смерчей в отдельных уголках столичного региона. Одну из жительниц стремительным порывом ветра и вовсе унесло в Царицынский пруд.
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