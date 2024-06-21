Обрушившийся на Москву ураган "Эдгар" вырвал более тысячи деревьев

В Москве накануне ураганным ветром повалило около 1,2 тысячи деревьев, различные травмы во время стихийного бедствия получили 37 жителей столицы, двое из которых погибли. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.