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20 июня, 15:40

Печальные итоги урагана "Эдгар" в Москве: 2 погибших, 18 пострадавших

В Москве после урагана госпитализированы 18 человек

В результате урагана "Эдгар", который принёс в Москву ливни и грозы, погибли два человека, ещё 18 были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"В результате неблагоприятных погодных условий 18 человек были госпитализированы в городские стационары, трое из них находятся в тяжёлом состоянии, угрозы жизни нет. Среди госпитализированных четыре ребёнка, их состояние оценивается как удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Синоптик объяснила, почему сегодняшние смерчи в Москве — это совсем не смерчи
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Напомним, что в четверг, 20 июня, на Москву и Подмосковье обрушился мегаливень и даже появились зачатки смерчей, принесённые ураганом "Эдгар". В столице жертвами стихии стали два человека. Среди пострадавших были те, на кого упало дерево, кто упал вместе с биотуалетом на асфальт, кого ветром сдуло в Царицынский пруд. В материале Life.ru читайте, когда прекратятся рекордные мегаливни в столице и области.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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