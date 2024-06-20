Печальные итоги урагана "Эдгар" в Москве: 2 погибших, 18 пострадавших
В Москве после урагана госпитализированы 18 человек
В результате урагана "Эдгар", который принёс в Москву ливни и грозы, погибли два человека, ещё 18 были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
"В результате неблагоприятных погодных условий 18 человек были госпитализированы в городские стационары, трое из них находятся в тяжёлом состоянии, угрозы жизни нет. Среди госпитализированных четыре ребёнка, их состояние оценивается как удовлетворительное", — говорится в сообщении.
Напомним, что в четверг, 20 июня, на Москву и Подмосковье обрушился мегаливень и даже появились зачатки смерчей, принесённые ураганом "Эдгар". В столице жертвами стихии стали два человека. Среди пострадавших были те, на кого упало дерево, кто упал вместе с биотуалетом на асфальт, кого ветром сдуло в Царицынский пруд. В материале Life.ru читайте, когда прекратятся рекордные мегаливни в столице и области.
Life.ru