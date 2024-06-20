Печальные итоги урагана "Эдгар" в Москве: 2 погибших, 18 пострадавших

В результате урагана "Эдгар", который принёс в Москву ливни и грозы, погибли два человека, ещё 18 были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"В результате неблагоприятных погодных условий 18 человек были госпитализированы в городские стационары, трое из них находятся в тяжёлом состоянии, угрозы жизни нет. Среди госпитализированных четыре ребёнка, их состояние оценивается как удовлетворительное", — говорится в сообщении.