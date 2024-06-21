Ураган оставил без света почти 32 тысячи человек в четырёх регионах ЦФО 21 июня, 08:06 Ураган оставил без света почти 32 тысячи человек в четырёх регионах ЦФО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Rostunova

Ураган стал причиной отключения электричества в 15 тысячах домов в четырёх регионах Центрального федерального округа (ЦФО). Ветер оборвал линии передачи, рассказали ТАСС в оперативных службах.

"Ветром и упавшими деревьями оборвало линии электропередачи в Ивановской, Владимирской, Курской и Белгородской областях. Нарушено электроснабжение почти 15 тысяч домов с населением более 32 тысяч человек", — поделился собеседник агентства.

Сейчас в Курской и Белгородской областях ремонтные работы уже проведены, электроснабжение восстановлено. В остальных регионах экстренные службы продолжают работу.

Авторы Татьяна Миссуми