Ураган оставил без света почти 32 тысячи человек в четырёх регионах ЦФО
Ураган оставил без света почти 32 тысячи человек в четырёх регионах ЦФО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Rostunova
Ураган стал причиной отключения электричества в 15 тысячах домов в четырёх регионах Центрального федерального округа (ЦФО). Ветер оборвал линии передачи, рассказали ТАСС в оперативных службах.
"Ветром и упавшими деревьями оборвало линии электропередачи в Ивановской, Владимирской, Курской и Белгородской областях. Нарушено электроснабжение почти 15 тысяч домов с населением более 32 тысяч человек", — поделился собеседник агентства.
Сейчас в Курской и Белгородской областях ремонтные работы уже проведены, электроснабжение восстановлено. В остальных регионах экстренные службы продолжают работу.
Ранее Life.ru писал, что 20 июня Москву и Подмосковье накрыло мощным ливнем, ураган получил название "Эдгар". Мэр города Сергей Собянин призывал москвичей воздержаться от прогулок по улицам в этот ненастный день. В столице погибло два человека, 35 числятся пострадавшими.