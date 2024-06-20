Обогнать не получится: Россиянам объяснили, как спастись при приближении смерча

При приближении смерча нужно укрыться в здании и отойти подальше от окон. Такой совет дал спасатель, инструктор Максим Штыб. По его словам, ни в коем случае нельзя пытаться обогнать это стихийное бедствие — всё равно не получится.

Смерчи в Московском регионе. Видео © Telegram / Новости Москвы / 360.ru

"На уровне подготовки лучше находиться внутри капитального строения, где вам ничего не угрожает. Если слышите завывание ветра, то лучше уйти вглубь строения, в коридор, подальше от окон", — подчеркнул специалист в беседе с 360.ru.

Штыб посоветовал войти в здание или спуститься в метро, если ураган настиг на улице. Также можно встать за капитальным строением. В таком случае главное — находиться на стороне, перпендикулярной направлению ветра, пояснил спасатель.

Если же стихийное бедствие застало в дороге, лучше остановить автомобиль. По словам Штыба, необходимо покинуть машину и спрятаться в здании, так как сильный ветер способен переворачивать транспорт и сносить его с дороги.

"Если вы внутри автомобиля и смерч уже начался, вы ничего сделать не сможете. Помните, что девиз МЧС состоит из трёх слов: "предотвращение", "спасение", "помощь". Лучше действовать заранее", — порекомендовал инструктор.

Вместе с тем спасатель призвал не пытаться обогнать смерч. Лучше направиться в другую сторону, перпендикулярно его движению. Помимо того, здесь важно учитывать размер воронки смерча, однако лучше не рисковать вовсе, уточнил Штыб.