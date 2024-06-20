Момент попал на видео: Под Калугой женщина чудом выжила после падения дерева во время урагана
В Калужской области женщина выжила после падения на неё дерева
Мощный ураган с ливнем обрушился не только на Московский регион, но и на соседнюю Калужскую область. Как сообщает SHOT, в Малоярославце дерево рухнуло прямо на проходящую по тротуару женщину, но случилось чудо — она выжила.
Дерево упало на женщину в Калужской области из-за урагана. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, пострадавшая получила небольшие травмы. Женщине оперативно вызвали скорую помощь и доставили её в больницу.
Напомним, ураган "Эдгар" с мегаливнем и смерчами обрушился на Москву и Подмосковье сегодня, 20 июня. В столице пострадало более 10 человек. Один из них застрял в салоне автомобиля, когда дерево рухнуло на машину, однако его удалось спасти. К сожалению, погибли два человека. По словам синоптика, Москва пережила 10-балльный шторм, порывы ветра достигали 90 км/ч.
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