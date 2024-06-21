Синоптик сделал неутешительный прогноз по поводу ураганов в Москве
Синоптик Леус: Смерчи в Московском регионе будут появляться всё чаще
Смерчи в Москве будут повторяться всё чаще. Об этом ТАСС рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Всё дело в том, что климатическая ситуация в мире меняется, а вместе с ней появляются новые погодные тенденции в столице, разъяснил специалист.
"Смерчи нехарактерны для столичного региона, это явление достаточно редкое, однако по мере дальнейшего изменения климата, по мере роста глобальных температур, что влияет и на погоду, и климат столичного региона, подобные явления будут появляться на территории всё чаще и чаще", — отметил синоптик.
Напомним, вчера Москву накрыл ураган. Шторм оценили в десять баллов по шкале Бофорта. Максимальный показатель в шкале — 12 баллов. Ветер разгонялся до 25 м/с. Мэр Собянин рекомендовал жителям столицы не покидать свои дома во время бушующей стихии. В результате шторма погибли два человека. В центре города пенсионерку едва не убило упавшим деревом. По подсчётам, ураган, который разбушевался в Центральной России, в общей сложности повредил более 800 машин.
Life.ru