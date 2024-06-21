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21 июня, 10:55

Синоптик сделал неутешительный прогноз по поводу ураганов в Москве

Синоптик Леус: Смерчи в Московском регионе будут появляться всё чаще

Смерчи в Москве будут повторяться всё чаще. Об этом ТАСС рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Всё дело в том, что климатическая ситуация в мире меняется, а вместе с ней появляются новые погодные тенденции в столице, разъяснил специалист.

"Смерчи нехарактерны для столичного региона, это явление достаточно редкое, однако по мере дальнейшего изменения климата, по мере роста глобальных температур, что влияет и на погоду, и климат столичного региона, подобные явления будут появляться на территории всё чаще и чаще", — отметил синоптик.

"Нормализуется плавно": Синоптик спрогнозировал улучшение погоды в Москве после урагана "Эдгар"
"Нормализуется плавно": Синоптик спрогнозировал улучшение погоды в Москве после урагана "Эдгар"

Напомним, вчера Москву накрыл ураган. Шторм оценили в десять баллов по шкале Бофорта. Максимальный показатель в шкале — 12 баллов. Ветер разгонялся до 25 м/с. Мэр Собянин рекомендовал жителям столицы не покидать свои дома во время бушующей стихии. В результате шторма погибли два человека. В центре города пенсионерку едва не убило упавшим деревом. По подсчётам, ураган, который разбушевался в Центральной России, в общей сложности повредил более 800 машин.

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Life.ru

Нигина Азамова
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