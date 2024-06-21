Синоптик сделал неутешительный прогноз по поводу ураганов в Москве

Смерчи в Москве будут повторяться всё чаще. Об этом ТАСС рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Всё дело в том, что климатическая ситуация в мире меняется, а вместе с ней появляются новые погодные тенденции в столице, разъяснил специалист.