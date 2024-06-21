Ураган в Центральной России повредил сотни машин
В Центральной России из-за циклона пострадали более 800 автомобилей
Последствия грозы в Москве. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Сотни автомобилей получили повреждения в результате мощного циклона, который бушевал на территории девяти регионов Центрального федерального округа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы. Ветер местами дул со скоростью до 25 м/с.
"В результате падения деревьев в девяти регионах Центральной России повреждены 808 автомашин", — рассказали в службах.
Как уже рассказывал Life.ru, в четырёх регионах ЦФО без света остались почти 32 тысячи человек. В Москве тоже бушевала непогода: ветер буквально гнул деревья и вырывал их с корнем. Мэр города Сергей Собянин призывал москвичей воздержаться от прогулок 20 июня. Жители столичного региона даже заметили зачатки смерчей. В итоге в Москве погибли два человека, 35 числятся пострадавшими. Одну из жительниц унесло в Царицынский пруд.