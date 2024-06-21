Ураган в Центральной России повредил сотни машин

Сотни автомобилей получили повреждения в результате мощного циклона, который бушевал на территории девяти регионов Центрального федерального округа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы. Ветер местами дул со скоростью до 25 м/с.