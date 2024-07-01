В Московском зоопарке показали купающихся капибар и рассказали, как животные спасаются от жары

Животные из Московского зоопарка по-разному справляются с жарой в столице. Так, например, черепахи, медведи, капибары любят купаться в воде в вольерах, а львы, полосатые гиены и тигры предпочитают гулять под солнечными лучами, рассказали в пресс-службе столичного зоосада.

Капибары купаются в воде в Московском зоопарке. Видео © Telegram / Московский зоопарк

"Верблюды, овцебыки, волки и многие другие уже давно подготовились к лету, сбросив зимние шубы. Большинство овец и альпака, которые не сбрасывают шерсть сами, наши сотрудники уже подстригли. На улице в эту погоду гуляют львы, полосатые гиены, тигр. Они могут побыть какое-то время на солнце, а потом, когда им станет некомфортно, уйти в тень", — приводит РИА "Новости" слова представителя столичного зоосада.

В зоопарке пояснили, что некоторым млекопитающим довольно трудно переносить жару. Однако животные всегда могут уйти в прохладное место в вольерах, которое недоступно взгляду посетителей. К слову, места обитания животных оборудованы системами орошения и кондиционирования. Такие есть в вольерах панд, волков, лошадей и белой медведицы Айки, отметили в пресс-службе зоопарка.

"Также у Айки большой бассейн, где температура воды не поднимается выше 18–20 градусов. Ещё у Айки в вольере работает снеговая пушка, снег от которой периодически насыпают росомахе", — подчеркнули в зоосаде.

Кроме того, медведице замораживают различные угощения. Киперы (работники зоопарка) делают это регулярно — три раза в неделю — в качестве обогащения среды вне зависимости от погодных условий.