"Не просто жаркая": Москвичей предупредили о супержаркой погоде в Москве на этой неделе
Синоптик Вильфанд: На этой неделе в Москве будет супержаркая погода
Москвичей предупредили о супержаркой погоде в Москве на этой неделе. Обложка © Life.ru
На этой неделе москвичей ожидает супержаркая погода. Как сообщил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, столбик термометра будет подниматься до 34 градусов тепла.
"Погода будет не просто жаркая, а супержаркая. Завтра дневная температура поднимется до +31...+33 °С. В последующие дни такая же, до пятницы. В пятницу +32...+34 °С", — заявил Вильфанд, подчеркнув, что этот показатель достигнет рекордных значений.
По его словам, температура в ночное время суток в некоторых местах будет достигать 25 градусов тепла, что, в свою очередь, тяжело переносится человеческим организмом. Он подчеркнул, что это опасное явление.
Синоптик отметил, что такие погодные условия объясняются гребнем высокого давления, не допускающим до столицы воздух с Атлантики. Вильфанд также сообщил, что подобная температура может продлиться до субботы.
Ранее Life.ru писал, что стойко выдерживать высокие температуры удаётся далеко не всем. Сложнее всего придётся людям с лишним весом.