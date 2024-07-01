"Не просто жаркая": Москвичей предупредили о супержаркой погоде в Москве на этой неделе

На этой неделе москвичей ожидает супержаркая погода. Как сообщил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, столбик термометра будет подниматься до 34 градусов тепла.

"Погода будет не просто жаркая, а супержаркая. Завтра дневная температура поднимется до +31...+33 °С. В последующие дни такая же, до пятницы. В пятницу +32...+34 °С", — заявил Вильфанд, подчеркнув, что этот показатель достигнет рекордных значений.

По его словам, температура в ночное время суток в некоторых местах будет достигать 25 градусов тепла, что, в свою очередь, тяжело переносится человеческим организмом. Он подчеркнул, что это опасное явление.

Синоптик отметил, что такие погодные условия объясняются гребнем высокого давления, не допускающим до столицы воздух с Атлантики. Вильфанд также сообщил, что подобная температура может продлиться до субботы.