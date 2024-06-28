Работает на износ: Врач объяснила, как тучные люди переносят жару

Период проливных дождей в Московском регионе подошёл к концу, уже в июле столбик термометра поднимется выше +30 градусов. Однако стойко выдерживать высокие температуры удаётся далеко не всем. Сложнее всего придётся людям с лишним весом. О том, как влияет жара на организм при лишнем весе, в разговоре с интернет-изданием Regions рассказала врач-терапевт Видновской КБ Яна Шмелева.

"При избыточном весе внутренние органы оказываются в так называемом термосе, так как жировая клетчатка — это прекрасный термоизолятор. Происходит перегрев организма — и у полных людей возможен тепловой удар даже при не самой высокой температуре воздуха", — рассказала медик.

Жаркая погода многим кажется удушливой неспроста. При высоких температурах количество кислорода в воздухе значительно снижается. Как следствие, происходит колебание артериального давления, что особенно вредно для людей с лишним весом. При избытке жировой массы сердечно-сосудистая система нередко работает на износ, а во время жары может вовсе выйти из строя, вызвав головокружение и даже обморок, отметила специалист.

Именно поэтому важно предпринимать дополнительные меры предосторожности. В первую очередь людям с лишним весом следует отказаться от газированных напитков, а также тщательно следить за количеством потребляемой жидкости. Норма составляет не менее 2,5 литра в день для здорового человека.

Необязательно пить одну лишь воду: для утоления жажды подойдут также домашний квас или несладкий зелёный чай. А для снижения риска обмороков нужно чаще принимать душ, прибегать к обливаниям прохладной водой с последующим обтиранием.

"На завтрак лучше съесть овощной салат, творог или овсяную кашу. В обед жирные супы заменить на окрошку, бульон из курицы. Полезно употреблять бананы и хурму. В обеденный перерыв надо спать, так как организм переутомляется. Это актуально и для женщин, и для мужчин", — рассказала врач.

Среди общих рекомендаций специалист выделила регулярное использование солнцезащитного крема, ношение удобной одежды свободного кроя и обуви на низком каблуке.