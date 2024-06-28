Экстремальная жара из Европы обрушится на Москву

В начале июля в российской столице температура воздуха будет достигать 34 градусов. При этом количество осадков опустится до минимальных показателей. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец в разговоре с SHOT .

Согласно прогнозу синоптика, всё дело в антициклоне, который хозяйничает в Западной Европе. Он очень хочет побывать и в России, поэтому уже начал двигаться в нашу сторону. В связи с этим необходимо помнить о мерах предосторожности в период жаркой погоды, а именно: