Экстремальная жара из Европы обрушится на Москву
Синоптик Тишковец: Воздух в Москве к началу июля прогреется до 34 градусов
В начале июля в российской столице температура воздуха будет достигать 34 градусов. При этом количество осадков опустится до минимальных показателей. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец в разговоре с SHOT.
Согласно прогнозу синоптика, всё дело в антициклоне, который хозяйничает в Западной Европе. Он очень хочет побывать и в России, поэтому уже начал двигаться в нашу сторону. В связи с этим необходимо помнить о мерах предосторожности в период жаркой погоды, а именно:
- Пьём больше воды.
- Блистаем на улицах Москвы только в светлых нарядах.
- Надеваем головные уборы при длительном нахождении на солнце.
- Используем крем от загара.
К слову, в эти выходные Италию накроет очередная волна жары. Максимальные температуры ожидаются на Сицилии — там воздух прогреется до 42 градусов.
Ранее МЧС предупредило жителей Москвы о 30-градусной жаре, которая продержится до конца недели. Life.ru рассказал, какие способы для спасения от палящего солнца использовали в СССР. Это будет особенно полезно тем, кто пока ещё не успел обзавестись кондиционером.
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