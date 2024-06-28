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28 июня, 10:17

Экстремальная жара из Европы обрушится на Москву

Синоптик Тишковец: Воздух в Москве к началу июля прогреется до 34 градусов

В начале июля в российской столице температура воздуха будет достигать 34 градусов. При этом количество осадков опустится до минимальных показателей. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец в разговоре с SHOT.

Согласно прогнозу синоптика, всё дело в антициклоне, который хозяйничает в Западной Европе. Он очень хочет побывать и в России, поэтому уже начал двигаться в нашу сторону. В связи с этим необходимо помнить о мерах предосторожности в период жаркой погоды, а именно:

  • Пьём больше воды.
  • Блистаем на улицах Москвы только в светлых нарядах.
  • Надеваем головные уборы при длительном нахождении на солнце.
  • Используем крем от загара.

К слову, в эти выходные Италию накроет очередная волна жары. Максимальные температуры ожидаются на Сицилии — там воздух прогреется до 42 градусов.

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Ранее МЧС предупредило жителей Москвы о 30-градусной жаре, которая продержится до конца недели. Life.ru рассказал, какие способы для спасения от палящего солнца использовали в СССР. Это будет особенно полезно тем, кто пока ещё не успел обзавестись кондиционером.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Artem Grebenyuk

Владимир Озеров
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