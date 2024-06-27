Москвичей предупредили о 30-градусной жаре, которая продержится неделю МЧС: В Москве ожидается сильная жара до +32 градусов 27 июня, 11:27 В Москве ожидается сильная жара до +32 градусов. Фото © Life.ru

В ближайшие три дня — 28, 29 и 30 июня — в Москве установится 30-градусная жара. Предупреждение об этом распространило МЧС, посоветовав жителям и гостям столицы избегать перегрева и пить больше воды.

"В дневные часы 28, 29 и 30 июня в Москве ожидается сильная жара +30…+32 градуса. Главное управление МЧС России по Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды", — отметили в пресс-службе ведомства.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, что 28 июня в Москве будет около +29 градусов, а в Подмосковье — до +30. Уже в субботу прогнозируется до +31 градуса. По словам Вильфанда, с 29 июня над столицей будет стоять гребень высокого давления, поэтому существенных осадков не ожидается.

"Такая жаркая погода сохранится до середины следующей недели как минимум. Пока, по вероятностным прогнозам, в последние рабочие дни следующей недели тоже температура будет высокая, около +25...+30 градусов", — добавил метеоролог.

Ранее Life.ru рассказывал жителям Москвы о том, какую погоду ждать в июле. Этот месяц обычно самый тёплый и дождливый, однако в этом году ливни в июле могут и не случиться.

Авторы Александра Вишнякова