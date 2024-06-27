Невидимый враг: Врач объяснила, почему риск заработать солнечный ожог в пасмурную погоду — ещё выше Дерматолог Филёва: Вредные ультрафиолетовые лучи проникают даже через облака 27 июня, 05:00 Обгореть можно даже в облачную и пасмурную погоду, потому что облака не блокируют ультрафиолетовые лучи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Специалисты напоминают: без соблюдения мер предосторожности загар опасен для здоровья. Можно получить солнечный ожог, тепловой удар и даже повысить риск заболеть раком. Чтобы сохранить здоровье кожи, необязательно полностью отказываться от загара. Достаточно лишь соблюдать правила пребывания на солнце, о которых читателям Life.ru напоминает врач-эксперт Лаборатории "Гемотест", дерматолог Александра Филёва.

В первую очередь, рекомендует специалист, не стоит находиться в зоне досягаемости прямых солнечных лучей в моменты их наивысшей активности — с 10 до 17 часов. Это ограничение касается и дней, когда погода пасмурная: ультрафиолетовые лучи проникают даже через облака, при этом жара не так сильно ощущается и человек не пытается укрыться от солнца в тени. Это значит, что риск обгореть ещё выше.

Не следует использовать масла для загара. Они создают на коже слой, который, подобно линзе, усиливает воздействие солнца. Это может привести к ожогам. Отправляясь на пляж, не стоит делать макияж или использовать духи: многие косметические средства и парфюмы содержат компоненты, которые под воздействием солнца могут вызвать раздражение кожи или аллергические реакции. Дерматолог Александра Филёва

Начинать загорать следует постепенно. По словам собеседницы Life.ru, первые сеансы не должны превышать 10–15 минут. Когда кожа адаптируется, время нахождения на солнце можно постепенно увеличивать.

"Для защиты от ультрафиолетового излучения кожа вырабатывает пигмент меланин. Он поглощает и рассеивает ультрафиолетовые лучи, препятствуя их проникновению в более глубокие слои кожи, и снижает риск повреждения клеток. Этот процесс помогает предотвратить ожоги, защищает от преждевременного старения и рака кожи. Чтобы кожа успела адаптироваться к более активному солнцу и повысить выработку меланина, потребуется несколько дней. Содержание меланина у всех разное: чем светлее кожа, тем его меньше. Это значит, что людям с очень светлой кожей следует быть особенно осторожными на солнце", — предупреждает врач.

Важно помнить: солнечные лучи отражаются от поверхностей и воздействуют на кожу и без прямого попадания. Особенно осторожными нужно быть, находясь в тени близ воды, например у бассейна. От воды лучи отражаются лучше всего. То же касается и тех, кто большую часть времени проводит не на пляже, а в водоёме. Вода действует как линза, усиливая воздействие солнечных лучей. Человек не чувствует палящего солнца, но при этом получает свою порцию излучения.

Защитные средства следует использовать даже под тентом или зонтом. Дерматолог Александра Филёва

Лучше выбирать кремы и лосьоны с широким спектром защиты (UVA и UVB) и SPF не ниже 30. Их следует наносить за 20–30 минут до выхода на солнце и обновлять каждые 2 часа, а также после купания.

Напомним, что правила безопасного загара актуальны не только для тех, кто собрался на курорт в южные регионы или тёплые страны. Покрыться волдырями и даже угодить в больницу можно, находясь в северных широтах. За последний месяц в Санкт-Петербурге произошло сразу два случая, когда после солнечных ванн девушки отправлялись в реанимацию. Так, в конце мая в больницу попала жительница города, которая провела на солнце пять часов. 21-летняя студентка получила ожог 80% поверхности тела. О второй пострадавшей стало известно 17 июня: 23-летняя девушка с ожогом 60% поверхности тела после отдыха на берегу Финского залива находится в реанимации.

Авторы Андрей Горяничев