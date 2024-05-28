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28 мая, 12:52
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С шезлонга в реанимацию: Стали известны детали истории студентки, получившей ожог 80% кожи при загаре

SHOT: Девушка с ожогом 80% кожи загорала без SPF-крема на протяжении 5 часов

Девушка, у которой обгорело 80% кожи, принимала солнечные ванны в Петербурге на протяжении пяти часов, не пользуясь кремами для защиты от солнца. Об этом узнал SHOT.

Получившая обширный ожог кожи во время загара София. Фото © SHOT

Получившая обширный ожог кожи во время загара София. Фото © SHOT

Врачи рассказали телеграм-каналу, что бледная кожа 21-летней Софии была слишком нежной для палящих лучей светила. Сейчас самочувствие девушки уже улучшилось. Сегодня её собираются переводить из реанимационного отделения в обычную палату, а вскоре окончательно выпишут из НИИ имени И.И. Джанелидзе.

Девушек предупредили о риске облысеть под жарким летним солнцем
Девушек предупредили о риске облысеть под жарким летним солнцем

Напомним, сегодня стало известно о том, что в Северной столице студентку госпитализировали в реанимацию после солнечных ванн. У неё был диагностирован ожог I степени 80% кожи и ожог II степени 2% кожи. Девушке стало плохо прямо во время процедуры загара, и она сама вызвала себе скорую.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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