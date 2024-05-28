С шезлонга в реанимацию: Стали известны детали истории студентки, получившей ожог 80% кожи при загаре

Девушка, у которой обгорело 80% кожи, принимала солнечные ванны в Петербурге на протяжении пяти часов, не пользуясь кремами для защиты от солнца. Об этом узнал SHOT.

Получившая обширный ожог кожи во время загара София. Фото © SHOT

Врачи рассказали телеграм-каналу, что бледная кожа 21-летней Софии была слишком нежной для палящих лучей светила. Сейчас самочувствие девушки уже улучшилось. Сегодня её собираются переводить из реанимационного отделения в обычную палату, а вскоре окончательно выпишут из НИИ имени И.И. Джанелидзе.