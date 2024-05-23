Девушек предупредили о риске облысеть под жарким летним солнцем Врач Васильева заявила, что солнечные ожоги могут привести к выпадению волос 23 мая, 07:29 Ультрафиолет приводит к выпадению волос. Обложка © freepik / cookie_studio

Жаркая солнечная погода может стать причиной выпадения волос, поэтому следует носить панамы, шляпы или кепки, чтобы избежать подобных проблем. Об этом "Газете.ru" рассказала врач-трихолог, врач-дерматолог, врач-миколог "СМ-Косметологии" Мария Васильева.

"Отсутствие головных уборов может привести к солнечным ожогам, а они, в свою очередь, спровоцировать интенсивное выпадение волос", — пояснила медик.

Она добавила, что выбирать головной убор нужно тщательно, отдавая предпочтение изделиям из натуральных материалов. Не лишним будет использование солнцезащитных спреев по всей длине волос, а также переход в летний переход на шампуни и кондиционеры с SPF-защитой, продолжила трихолог.

По её словам, если пренебрегать такими простыми правилами, то шевелюра быстро потускнеет и потеряет влагу под воздействием солнечных лучей. В случае если это произойдёт, то нужно сразу прибегнуть к мерам по восстановлению волос. Например, купить питательные маски с кератином, гиалуроновой кислотой и увлажняющими маслами, отметила Васильева.

Особенно важно защищать свои волосы блондинкам. Ультрафиолет может превратить приятный светлый оттенок в желтоватый и тусклый. Как пояснила врач, сейчас продаются специальные крема, которые можно нанести на волосы, что создаст своего рода "плёнку", предотвращающую обесцвечивание шевелюры.

Ранее Life.ru писал, что избавиться от седины, вернув волосам их природный цвет, невозможно. Изначально наши волосы бесцветные. Окрас появляется в результате совместного действия пигмента меланина, вырабатываемого клетками-меланоцитами, и фермента тирозиназы. К старости выработка этих элементов снижается, и в волосах появляются пустоты, которые мы называем сединой.

Авторы Татьяна Миссуми