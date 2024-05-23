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Девушек предупредили о риске облысеть под жарким летним солнцем

Врач Васильева заявила, что солнечные ожоги могут привести к выпадению волос

23 мая, 07:29
Ультрафиолет приводит к выпадению волос. Обложка © freepik / cookie_studio

Ультрафиолет приводит к выпадению волос. Обложка © freepik / cookie_studio

Жаркая солнечная погода может стать причиной выпадения волос, поэтому следует носить панамы, шляпы или кепки, чтобы избежать подобных проблем. Об этом "Газете.ru" рассказала врач-трихолог, врач-дерматолог, врач-миколог "СМ-Косметологии" Мария Васильева.

"Отсутствие головных уборов может привести к солнечным ожогам, а они, в свою очередь, спровоцировать интенсивное выпадение волос", — пояснила медик.

Она добавила, что выбирать головной убор нужно тщательно, отдавая предпочтение изделиям из натуральных материалов. Не лишним будет использование солнцезащитных спреев по всей длине волос, а также переход в летний переход на шампуни и кондиционеры с SPF-защитой, продолжила трихолог.

По её словам, если пренебрегать такими простыми правилами, то шевелюра быстро потускнеет и потеряет влагу под воздействием солнечных лучей. В случае если это произойдёт, то нужно сразу прибегнуть к мерам по восстановлению волос. Например, купить питательные маски с кератином, гиалуроновой кислотой и увлажняющими маслами, отметила Васильева.

Особенно важно защищать свои волосы блондинкам. Ультрафиолет может превратить приятный светлый оттенок в желтоватый и тусклый. Как пояснила врач, сейчас продаются специальные крема, которые можно нанести на волосы, что создаст своего рода "плёнку", предотвращающую обесцвечивание шевелюры.

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Ранее Life.ru писал, что избавиться от седины, вернув волосам их природный цвет, невозможно. Изначально наши волосы бесцветные. Окрас появляется в результате совместного действия пигмента меланина, вырабатываемого клетками-меланоцитами, и фермента тирозиназы. К старости выработка этих элементов снижается, и в волосах появляются пустоты, которые мы называем сединой.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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