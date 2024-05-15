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15 мая, 03:47

Специалист рассказал, можно ли вернуть седым волосам природный цвет

Гигиенист Гильденскиольд: Природный цвет волос после поседения вернуть нереально

Избавиться от седины, вернув волосам их природный цвет, невозможно. Об этом NEWS.ru рассказал завкафедрой общей и социальной экологии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения гигиенист Сергей Гильденскиольд.

По его словам, изначально наши волосы бесцветные. Окрас появляется в результате совместного действия пигмента меланина, вырабатываемого клетками-меланоцитами, и фермента тирозиназы.

"Продуцирование и меланина, и тирозиназы с возрастом снижается. Это неизбежно ведёт к появлению в волосах пустот, а значит, седины", — объяснил специалист.

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Ни одно из исследований с целью вернуть волосам их естественный цвет не увенчалось успехом. Информация, что волосы восстановят окрас, если снизить уровень стресса, исходит от псевдоучёных, заключил Гильденскиольд.

А ранее врач рассказала Life.ru, что неправильное и несбалансированное питание, недостаточное поступление с пищей аминокислот и витаминов сказываются на цвете волос. Так, аминокислота тирозин, участвующая в синтезе меланина, содержится преимущественно в белковых продуктах животного происхождения: рыбе, орехах и некоторых овощах. Поэтому смело можно утверждать: чем больше организму не хватает белка, тем быстрее седеют волосы.

Обложка ©

Freepik / Wayhomestudio

Лариса Сафронова
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