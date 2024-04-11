Маскировать нельзя бороться: Врач рассказала, куда поставить запятую, когда речь идёт о седине Трихолог Сорокина: Никотиновая кислота может помочь в борьбе с сединой 11 апреля, 10:07 Никотиновая кислота может помочь победить седину, но иногда борьба бессмысленна. Обложка © Freepik

Чем старше мы становимся, тем больше обесцвечиваются наши волосы. Цвет и оттенок волосу придают пигменты эумеланин и феомеланин, которые вырабатываются специальными пигментными клетками волосяного фолликула меланоцитами. И если меланин вырабатывается в недостаточном количестве, то у нас, соответственно, появляются седые волосы. Но можно ли бороться с этим процессом? Об этом Life.ru спросил у к.м.н., врача – косметолога-дерматолога Центра красоты и здоровья Beauty Breeze Виктории Сорокиной.

По словам эксперта, больше всего меланина в волосах у брюнеток, но они начинают седеть раньше блондинок, у которых, соответственно, пигмента меньше.

Почему появляются седые волосы? Это может быть спровоцировано воздействием как генетических, так и эпигенетических факторов (перенесённые тяжёлые вирусные инфекции, недостаточное питание, дефицит макро- и микронутриентов, болезни нервной и эндокринной систем, длительный стресс, вредные привычки). Ещё один фактор — оксидативный стресс. Оксидативный стресс — усиление окислительных процессов в организме ввиду чрезмерного образования активных форм кислорода, которые повреждают клетки и ткани организма в результате снижения антиоксидантной защиты. Трихолог Виктория Сорокина

Неправильное и несбалансированное питание, недостаточное поступление с пищей аминокислот и витаминов также будут сказываться на цвете волос. Например, заменимая аминокислота тирозин участвует в синтезе меланина волоса. Содержится тирозин преимущественно в белковых продуктах животного происхождения — рыбе, орехах и некоторых овощах. Поэтому смело можно утверждать, что, чем больше организму не хватает белка, тем быстрее седеют волосы.

"Наиболее важен в процессе пигментообразования витамин В12 (суточная норма 2,5-3 мкг), который в том числе участвует в правильном функционировании нервной, эндокринной систем и кроветворении, а также другие витамины группы В, Д3, А, С, Е, фолиевая кислота, цинк, селен, медь, железо, омега-3", — перечислила собеседница Life.ru.

В домашних условиях, отметила Сорокина, можно применять никотиновую кислоту. Никотиновая кислота (ниацинамид, она же витамин РР) при нанесении на кожу головы расширяет сосуды, улучшая приток крови и питание волосяного фолликула, способствуя стимуляции роста, пигментирования и улучшению качества волос. Никотиновую кислоту необходимо втирать в кожу головы по проборам два-три раза в неделю минимум в течение месяца. Если от домашнего ухода толку нет, можно подключить "тяжёлую артиллерию" в виде фототерапии, микронидлинга, карбокситерапии, мезотерапии с профессиональными сыворотками, содержащими активные вещества — доказано: восстанавливают пигментацию вновь отрастающих волос. Если и это не помогло, окрашивание и камуфляж помогут избежать психологического дискомфорта, связанного с сединой.

Ранее Life.ru писал, что для сохранения красоты волос важно научиться не только правильно их мыть, но и правильно расчёсывать. В связи с этим эксперты раскрыли секреты такого, казалось бы, простого процесса.

Авторы Андрей Горяничев