Химик объяснила, почему шампунем "3 в 1" так легко испортить волосы Эксперт Дроганова: Шампунем "3 в 1" можно испортить волосы 6 марта, 07:53 Шампунь "3 в 1" — это худший выбор из всех возможных. Фото © shutterstock.com

Многие производители косметики выпускают комбинированные средства "2 в 1" или "3 в 1", которые можно использовать как шампунь и кондиционер для волос, а также в качестве геля для душа. На первый взгляд, это кажется очень удобным решением, но есть здесь и масса подводных камней, о которых читателям Life.ru рассказала старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова.

По словам эксперта, у шампуня, кондиционера и геля для душа — разные задачи и они по-разному воздействуют на волосы, кожу головы и тела.

Основная задача шампуня — очищение кожи головы и волос от частичек кожи, пыли и выделений сальных желёз, поэтому большинство современных шампуней имеют слабокислую реакцию среды (рН 5,5-6). Назначение бальзама — улучшение структуры волос, облегчение расчёсывания, защита от ультрафиолета, горячих методов укладки, поэтому в их составе могут присутствовать силиконы, минеральные масла, способные образовывать плёнку на поверхности волоса. Бальзамы вообще не рекомендуется наносить на кожу головы и корни волос, так как это может привести к нарушению работы сальных желез, а сами волосы будут выглядеть жирными и неопрятными. Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова

Что касается геля для душа, то он необходим для очищения кожи тела. В его состав входят ПАВ, масла, успокаивающие и увлажняющие компоненты, консерванты. Качественный гель для душа после использования не должен оставлять чувство сухости и стянутости кожи. При этом даже самый мягкий гель для душа содержит больше обезжиривающих кожу веществ, чем шампунь, поэтому его рекомендуют использовать для очищения кожи головы и волос только в крайних случаях, чтобы не нарушать естественный гидролипидный барьер кожи.

"Комбинированные средства содержат в своём составе компоненты, характерные для шампуней, кондиционеров и гелей и нацелены на универсальность, при этом каждая отдельная задача выполняется недостаточно эффективно. Кроме того, совмещённые средства при частом использовании могут вызывать негативные последствия. Так, пересушивание кожи головы способно привести к появлению перхоти", — предупредила собеседница Life.ru.

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Авторы Андрей Горяничев