Трихолог рассказала, сколько раз в день на самом деле нужно расчёсывать волосы Трихолог Толстоносова: Расчёску нужно мыть каждые две недели 29 марта, 11:21 Расчёсывайте волосы не слишком часто, дважды в день – утром и вечером. Обложка © Freepik.com/diana-grytsku

Для того чтобы сохранить красоту волос, важно не только научиться правильно мыть их, но и правильно расчёсывать. Секреты такого, казалось бы, простого процесса в беседе с Life.ru раскрыла трихолог, нутрициолог Виктория Толстоносова.

Важный момент — это подходящая расчёска. Её выбор зависит от нескольких параметров: состояния и структуры волос, ваших пожеланий. Обязательно ухаживайте за расчёской: регулярно чистите её от волос, кожного жира и уходовых средств, а также мойте каждые две недели. Можно самым обычным мылом — намыльте и сполосните, а затем дайте высохнуть. Виктория Толстоносова Трихолог, нутрициолог

Как правильно расчёсывать волосы:

1. Расчесывайте не слишком часто, дважды в день — утром и вечером. Это поможет им не запутываться, а движения расчёской будут массировать кожу головы и улучшать кровоснабжение.

2. Желательно расчёсывать волосы в сухом состоянии, так они меньше повреждаются. Если есть необходимость расчесать влажные локоны, то сначала нужно полотенцем убрать лишнюю влагу, нанести необходимые средства для ухода и лишь потом приступать к процедуре, посоветовала Толстоносова.

3. Для мокрых волос лучше использовать расчёску с широкими зубчиками или специальную щётку для разглаживания волос. А для сухих подойдёт расчёска с мягкими пластиковыми зубьями, они будут скользить по волосам и не травмировать их.

4. Начинайте процедуру расчёсывания с кончиков, а затем идите выше, к корням. Так вы избежите формирования узлов. Если у вас длинные волосы, то трихолог советует отступить от концов на 5–10 сантиметров, обхватить пряди ладонью и прочёсывать их медленными, мягкими движениями, постепенно поднимаясь вверх. Короткие волосы можно расчесать от корней.

5. Используйте увлажняющие спреи или масла для защиты от повреждений.

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Авторы Андрей Горяничев