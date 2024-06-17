Боль, стресс, пузыри: Врач объяснил, что происходит с телом при ожогах после загара

Чтобы не обгореть, не следует загорать с 11 до 15 часов — в это время желательно быть в тени. Рекомендуется загорать с 8 до 11 утром и с 17 до 20 во второй половине дня. Обязательно пользоваться солнцезащитными средствами для кожи — особенно если загораете в первый раз. Если плаваете, можно даже делать это в футболке первые дни, может быть, недели. Шляпой или кепкой прикрывать лицо.