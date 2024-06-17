Боль, стресс, пузыри: Врач объяснил, что происходит с телом при ожогах после загара
Хирург Умнов: Из-за ожогов после загара вырабатываются гормоны стресса
Ожоги после загара — это сильная боль и стресс для организма. Обложка © Freepik.com
Жительница Петербурга, которая попала в больницу с ожогом 60% поверхности тела после отдыха на берегу Финского залива, может пробыть в больнице около трёх недель, из них в реанимации — около десяти дней. После такого загара не исключены последствия для здоровья. Об этом Life.ru рассказал хирург Александр Умнов.
По его словам, ожог 60% поверхности тела 1-й и 2-й степени — это сильная боль и стресс для организма. Из-за этого выбрасываются гормоны стресса — глюкокортикоиды, адреналин, что приводит к серьёзному напряжению сердечно-сосудистой системы. Ещё одна опасность в таком состоянии — это потеря жидкости, серьёзное нарушение водно-липидного баланса. Кроме того, на повреждённой коже, когда образуются пузыри с плазмой, возможно развитие инфекции.
Чтобы не обгореть, не следует загорать с 11 до 15 часов — в это время желательно быть в тени. Рекомендуется загорать с 8 до 11 утром и с 17 до 20 во второй половине дня. Обязательно пользоваться солнцезащитными средствами для кожи — особенно если загораете в первый раз. Если плаваете, можно даже делать это в футболке первые дни, может быть, недели. Шляпой или кепкой прикрывать лицо.
Напомним, что за последний месяц в Санкт-Петербурге произошло сразу два случая, когда после солнечных ванн девушки отправлялись в реанимацию. Так, в конце мая в больницу попала жительница города, которая провела на солнце пять часов. 21-летняя студентка получила ожог 80% поверхности тела. О второй пострадавшей стало известно 17 июня: 23-летняя девушка с ожогом 60% поверхности тела после отдыха на берегу Финского залива находится в реанимации.