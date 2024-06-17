Ещё одна жительница Санкт-Петербурга попала в реанимацию после загара
В Санкт-Петербурге девушка получила ожог 60% поверхности тела после отдыха на берегу Финского залива и теперь находится в реанимации.
23-летняя жительница Кировского района провела весь день под палящим солнцем. Фото © SHOT
По данным SHOT, 23-летняя жительница Кировского района провела весь день под палящим солнцем. В больницу её привезли подруги.
Врачи обнаружили у петербурженки повреждения кожи ультрафиолетом 1-й и 2-й степеней. За жизнь пациентки борются специалисты НИИ Джанелидзе.
Напомним, что это не первый похожий случай, произошедший в Санкт-Петербурге. Ранее в больницу попала ещё одна жительница города, которая провела на солнце пять часов. 21-летняя студентка получила ожог 80% поверхности тела.
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