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17 июня, 08:23

Ещё одна жительница Санкт-Петербурга попала в реанимацию после загара

В Санкт-Петербурге девушка получила ожог 60% поверхности тела после отдыха на берегу Финского залива и теперь находится в реанимации.

23-летняя жительница Кировского района провела весь день под палящим солнцем. Фото © SHOT

23-летняя жительница Кировского района провела весь день под палящим солнцем. Фото © SHOT

По данным SHOT, 23-летняя жительница Кировского района провела весь день под палящим солнцем. В больницу её привезли подруги.

Врачи обнаружили у петербурженки повреждения кожи ультрафиолетом 1-й и 2-й степеней. За жизнь пациентки борются специалисты НИИ Джанелидзе.

Дерматолог назвала главные ошибки при лечении солнечного ожога
Дерматолог назвала главные ошибки при лечении солнечного ожога

Напомним, что это не первый похожий случай, произошедший в Санкт-Петербурге. Ранее в больницу попала ещё одна жительница города, которая провела на солнце пять часов. 21-летняя студентка получила ожог 80% поверхности тела.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lea Rae

Нигина Азамова
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