Ещё одна жительница Санкт-Петербурга попала в реанимацию после загара

В Санкт-Петербурге девушка получила ожог 60% поверхности тела после отдыха на берегу Финского залива и теперь находится в реанимации.

23-летняя жительница Кировского района провела весь день под палящим солнцем. Фото © SHOT

По данным SHOT, 23-летняя жительница Кировского района провела весь день под палящим солнцем. В больницу её привезли подруги.

Врачи обнаружили у петербурженки повреждения кожи ультрафиолетом 1-й и 2-й степеней. За жизнь пациентки борются специалисты НИИ Джанелидзе.