Дерматолог назвала главные ошибки при лечении солнечного ожога

Люди, которые не используют солнцезащитные средства, рискуют получить солнечный ожог. Есть и те, кто допускает массу ошибок в попытках этот ожог вылечить, предупредила дерматолог Наталия Гайдаш.

Повреждения из-за ожога могут заживать долго, а неправильное лечение часто усугубляет воспалительный процесс. По словам специалиста, важно помнить, что нельзя использовать жирные средства для смазывания ожогов.

"Самое частое, что случается из-за неправильного лечения, — это инфицирование, когда используют жиросодержащие препараты или наши любимые народные средства. Раньше в моде были сметана, кефир, персиковое или оливковое масло. Почему нельзя [смазывать такими веществами места ожогов]? Потому что это жиросодержащие продукты, которые создают на коже плёнку, и под этой плёнкой развиваются инфекционные процессы, как в парнике", — подчеркнула Гайдаш в эфире "Радио Sputnik".

Врач также назвала ещё одну распространённую ошибку — пытаться раньше времени избавиться от волдырей и корочек, которые образовались на коже после ожога. По её словам, лучше дать им самим вскрыться. Затем медик порекомендовала аккуратно убрать корочки маникюрными ножницами, чтобы не появилось раздражение. Также Гайдаш призвала не убирать их щётками и скрабами во избежание инфекции.

Дерматолог отметила, что в случае получения солнечного ожога необходимо сделать холодное влажное обёртывание. Также медик посоветовала использовать увлажняющие средства, содержащие декспантенол (производное витамина B5). По её словам, лучше наносить крем вместо геля или спрея, так как гель подсушивает кожу, а спрей содержит спиртовой эфир.

"Можно использовать любые кремы с содержанием противовоспалительных препаратов, таких как алоэ. Если уже есть отёк и на коже намечаются волдыри, показано одно- или двукратное использование кортикостероидных средств, которые гасят воспаление", — посоветовала дерматолог.