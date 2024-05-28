Онколог раскрыла, где в России опаснее всего загорать
Онколог Раджабова: При возникновении меланомы роль играет "доза" УФ-излучения
Факт загара или солнечного ожога не является гарантией появления меланомы. Обложка © Freepik / cookie_studio
Ультрафиолетовое излучение является основным фактором риска меланомы. Солнечные ожоги, при которых образуются пузыри, представляют наибольшую опасность, причём как для детей, так и для взрослых. В России опаснее всего загорать в Южном и Приволжском округах. Именно в этих регионах чаще фиксируются случаи меланомы, ведь там больше всего солнечных дней в году.
"При этом нельзя считать, что городской загар менее опасен, чем пляжный, а балтийский безопаснее черноморского. Для возникновения меланомы решающее значение имеет "доза" ультрафиолетового излучения, а не тепло, которое даёт солнце", — пояснила заведующая отделением НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России, доктор медицинских наук Замира Раджабова в беседе с aif.ru.
При этом эксперт напомнила, что факт загара или солнечного ожога не является гарантией появления меланомы. Когда загар травмирует кожу и появляются ожоги, это лишь запускает процесс. Примечательно, что болезнь может возникнуть даже на тех участках тела, которые не были под солнцем, например на подошве.
Кстати, сегодня Life.ru рассказывал историю одной молодой россиянки, которая дозагоралась до реанимации. Примечательно, что произошло это в Санкт-Петербурге. Вот только дело в том, что солнечные ванны на протяжении пяти часов она принимала, совершенно позабыв о важности SPF-крема. В итоге студентка получила ожог 80% поверхности тела.