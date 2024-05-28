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Регион
28 мая, 14:38

Онколог раскрыла, где в России опаснее всего загорать

Онколог Раджабова: При возникновении меланомы роль играет "доза" УФ-излучения

Факт загара или солнечного ожога не является гарантией появления меланомы. Обложка © Freepik / cookie_studio

Факт загара или солнечного ожога не является гарантией появления меланомы. Обложка © Freepik / cookie_studio

Ультрафиолетовое излучение является основным фактором риска меланомы. Солнечные ожоги, при которых образуются пузыри, представляют наибольшую опасность, причём как для детей, так и для взрослых. В России опаснее всего загорать в Южном и Приволжском округах. Именно в этих регионах чаще фиксируются случаи меланомы, ведь там больше всего солнечных дней в году.

"При этом нельзя считать, что городской загар менее опасен, чем пляжный, а балтийский безопаснее черноморского. Для возникновения меланомы решающее значение имеет "доза" ультрафиолетового излучения, а не тепло, которое даёт солнце", — пояснила заведующая отделением НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России, доктор медицинских наук Замира Раджабова в беседе с aif.ru.

При этом эксперт напомнила, что факт загара или солнечного ожога не является гарантией появления меланомы. Когда загар травмирует кожу и появляются ожоги, это лишь запускает процесс. Примечательно, что болезнь может возникнуть даже на тех участках тела, которые не были под солнцем, например на подошве.

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Кстати, сегодня Life.ru рассказывал историю одной молодой россиянки, которая дозагоралась до реанимации. Примечательно, что произошло это в Санкт-Петербурге. Вот только дело в том, что солнечные ванны на протяжении пяти часов она принимала, совершенно позабыв о важности SPF-крема. В итоге студентка получила ожог 80% поверхности тела.

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Николь Вербер
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