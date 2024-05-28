Онколог раскрыла, где в России опаснее всего загорать

Ультрафиолетовое излучение является основным фактором риска меланомы. Солнечные ожоги, при которых образуются пузыри, представляют наибольшую опасность, причём как для детей, так и для взрослых. В России опаснее всего загорать в Южном и Приволжском округах. Именно в этих регионах чаще фиксируются случаи меланомы, ведь там больше всего солнечных дней в году.

"При этом нельзя считать, что городской загар менее опасен, чем пляжный, а балтийский безопаснее черноморского. Для возникновения меланомы решающее значение имеет "доза" ультрафиолетового излучения, а не тепло, которое даёт солнце", — пояснила заведующая отделением НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России, доктор медицинских наук Замира Раджабова в беседе с aif.ru.

При этом эксперт напомнила, что факт загара или солнечного ожога не является гарантией появления меланомы. Когда загар травмирует кожу и появляются ожоги, это лишь запускает процесс. Примечательно, что болезнь может возникнуть даже на тех участках тела, которые не были под солнцем, например на подошве.