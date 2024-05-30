Россиянам рассказали, зачем нужен природный ультрафиолет и когда стоит его избегать
Учёный Ле рассказал, что ультрафиолет провоцирует выработку витамина D
Ультрафиолетовые лучи — это электромагнитные волны, которые могут быть как естественными, так и искусственными. Например, излучаемыми в солярии, сварочными дугами или УФ-стерилизаторами, сообщил РИА "ФедералПресс" лектор общества "Знание" и младший научный сотрудник физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Николай Ле.
Естественным источником ультрафиолета является солнце, напомнил Ле. По его словам, синий и фиолетовый цвета, которые видно в радуге, — это компоненты солнечного излучения. Привычно считать, что оно вредит коже, но кроме этого может приносить и пользу, стимулируя выработку витамина D. Его главное назначение в организме — обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи через стенки тонкого кишечника.
Если витамина D в организме не хватает, это может плохо сказаться на здоровье. У детей, например, дефицит этого витамина может спровоцировать сахарный диабет, ожирение, онкологию, аутоиммунное заболевание, болезни сердца и так далее. Интенсивность образования витамина D зависит от сезона, времени и продолжительности дня, наличия облаков на небе, содержания меланина в коже, а также применения солнцезащитных кремов. Врачи советуют людям со светлой кожей не находиться на солнце дольше получаса в период с десяти утра до трёх дня. А тем, кто редко появляется на улице, стоит есть пищу, содержащую этот витамин, а также принимать пищевые добавки.
"Но обращаю внимание, что походы в солярий не приводят к получению витамина D, так как в солярии используется ультрафиолет UVA, а для реакции с выработкой витамина необходим ультрафиолет UVB", — пояснил Ле.
По его словам, всего должно быть в меру. Слишком долгое нахождение под солнечными лучами может спровоцировать аллергию, солнечные ожоги (в том числе роговицы), риск онкологии.
Ранее врач-онколог рассказал, что людям, у которых в семейном анамнезе были случаи рака кожи, нужно быть особенно внимательными во время нахождения на солнце. Он отметил, что попадание солнечных лучей на родинки нужно исключить. Для этого их нужно закрывать, заклеивать, а если есть такая возможность, то и вовсе удалить.
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