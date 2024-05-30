Россиянам рассказали, зачем нужен природный ультрафиолет и когда стоит его избегать

Ультрафиолетовые лучи — это электромагнитные волны, которые могут быть как естественными, так и искусственными. Например, излучаемыми в солярии, сварочными дугами или УФ-стерилизаторами, сообщил РИА "ФедералПресс" лектор общества "Знание" и младший научный сотрудник физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Николай Ле.

Естественным источником ультрафиолета является солнце, напомнил Ле. По его словам, синий и фиолетовый цвета, которые видно в радуге, — это компоненты солнечного излучения. Привычно считать, что оно вредит коже, но кроме этого может приносить и пользу, стимулируя выработку витамина D. Его главное назначение в организме — обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи через стенки тонкого кишечника.

Если витамина D в организме не хватает, это может плохо сказаться на здоровье. У детей, например, дефицит этого витамина может спровоцировать сахарный диабет, ожирение, онкологию, аутоиммунное заболевание, болезни сердца и так далее. Интенсивность образования витамина D зависит от сезона, времени и продолжительности дня, наличия облаков на небе, содержания меланина в коже, а также применения солнцезащитных кремов. Врачи советуют людям со светлой кожей не находиться на солнце дольше получаса в период с десяти утра до трёх дня. А тем, кто редко появляется на улице, стоит есть пищу, содержащую этот витамин, а также принимать пищевые добавки.

"Но обращаю внимание, что походы в солярий не приводят к получению витамина D, так как в солярии используется ультрафиолет UVA, а для реакции с выработкой витамина необходим ультрафиолет UVB", — пояснил Ле.

По его словам, всего должно быть в меру. Слишком долгое нахождение под солнечными лучами может спровоцировать аллергию, солнечные ожоги (в том числе роговицы), риск онкологии.