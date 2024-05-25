Названы витамины и элементы, способные не хуже таблеток бороться с аллергией

Риск развития аллергии могут снизить витамины и ряд пищевых веществ, подсказал в эфире радио Sputnik врач-диетолог Дмитрий Семирядов. Например, помогает употребление продуктов с витамином C.

"Исследования показали, что витамин С может уменьшать проявления аллергических реакций, особенно в высоких дозах. Он действует иначе, чем антигистаминные препараты, снижая количество вырабатываемого организмом гистамина, а не блокируя рецепторы. Уровень гистамина может упасть примерно на 38% после приёма двух граммов витамина С. Положительный эффект отмечен при кожных аллергиях, рините и бронхиальной астме. Доза 7,5 грамма внутривенно у 97% пациентов уменьшала такие симптомы аллергии, как насморк, чихание, зуд, беспокойство и проблемы со сном", — сообщил Семирядов.

Он также посоветовал снижать риск развития аллергических реакций с помощью витамина D. Приём добавок с ним сокращает число обострений астмы и аллергического ринита. Витамин D помогает снижать уровень IgE, это класс иммуноглобулинов, которые участвуют в развитии аллергических реакций. Врач рассказал об исследовании, в котором больше ста детей, имеющих обострение атопического дерматита, принимали витамин D зимой и это уменьшало области экземы и индекс тяжести дерматита.

Также лечить аллергию помогает селен. Дефицит этого микроэлемента провоцирует нарушение иммунного ответа. Приём селена помогает снизить воспаление и уменьшить симптомы астмы. Главное не переборщить, чтобы не навредить здоровью.

Снизить риск развития аллергии поможет употребление полиненасыщенных жирных кислот омега-3. А дети, матери которых во время беременности ели продукты с содержанием омега-3, на 40% меньше рисковали заработать аллергию на куриный белок.

При этом важно принимать биологически активные добавки с полезными витаминами и элементами только по рекомендации врачей, посоветовал Семирядов.