Побочки — хорошо: Доктор медицинских наук объяснила, как правильно читать инструкции к лекарствам

Главный шаг перед приёмом лекарственного препарата — прочтение инструкции к нему. Как правильно понять описание лекарства, подсказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.

"Инструкция содержит не только указания по дозировке и применению, но и ценные сведения о составе препарата, побочных эффектах, противопоказаниях, лекарственном взаимодействии и условиях хранения. Верное понимание аннотации поможет избежать неправильного использования, возможных осложнений и негативных последствий", — пояснила Мухина в беседе с RuNews24.

Она напомнила, что препараты стоит принимать только по назначению врача. Купив лекарство, нужно сравнить название на упаковке, блистере или флаконе с тем, что написано в инструкции. Затем узнать срок годности. Таблетки должны быть целыми, а не рассыпающимися, порошки — не слежавшимися и не слипшимися. Обратное указывает на то, что препарат испортился или это подделка.

Читая инструкцию, нелишне пользоваться справочником лекарственных веществ, чтобы не принимать препараты с одинаковыми или схожими активными веществами и не получить удвоение дозы.

Имеет значение количество присадок, сообщила Мухина. Например, в препарате магния 500 мг реальное количество этого вещества — 35 мг, прочее — это крахмал, целлюлоза и так далее. Если в составе оказывается диоксид титана, лучше не пить это лекарство. Компонент не несёт полезных функций, а только зашлаковывает организм.

Не менее важно ознакомиться с побочными явлениями и быть готовым вовремя на них отреагировать. В аптечке должны находиться антигистаминные и гормональные препараты для купирования острой аллергии. Длинный перечень побочных явлений в инструкции не должен вызывать страх, ведь это значит, что препарат хорошо проверили, ведь в списке оказываются абсолютно все реакции, хотя бы раз появлявшиеся при исследовании. Особого внимания заслуживают те побочки, которые появлялись "очень часто" и "часто".