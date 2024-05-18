"Увлекаться не стоит": Невролог назвала критическую дозу анальгетиков при головной боли

Нежелание терпеть головную боль чаще всего ведёт человека к домашней аптечке, где всегда припасён анальгетик. Однако в некоторых случаях употребление обезболивающих может лишь увеличить частоту и силу приступов, предупредила невролог Татьяна Завалина.

Врач напомнила, что в настоящее время известно свыше 200 видов головной боли. Некоторые из них являются самостоятельными заболеваниями, другие — лишь симптомами других недугов. Одной из наиболее распространённых является боль напряжения, когда неприятные ощущения возникают из-за спазмов мышц черепа на фоне усталости, стресса или недосыпа. Также в лидерах по популярности мигрень. Её можно отличить по пульсирующему характеру и большой продолжительности — от четырёх часов до трёх суток.

"Боль терпеть не надо, но и увлекаться обезболивающими не стоит. Ограничьте приём анальгетиков до двух раз в неделю. Так как при некоторых видах боли (особенно при мигрени) анальгетики могут спровоцировать ежедневные приступы", — подчеркнула Завалина в беседе с "Газетой.ru".