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28 апреля, 09:54

Названо опасное лекарство, которое приводит к хронической головной боли

Врач Шаповалова: Лекарственно-индуцированную боль вызовет частый приём цитрамона

Хроническая мигрень и лекарственно-индуцированная боль в голове могут быть спровоцированы приёмом большого количества обезболивающих или препаратов с содержанием кофеина, таких как цитрамон. Такое мнение выразила в беседе с "Газетой.ru" врач-невролог, специалист кабинета лечения головной боли ЦКБ РАН Мария Шаповалова.

Искусственно созданная лекарствами мигрень может проявляться и у людей с головной болью напряжения. Но в большинстве случаев она встречается у пациентов с мигренью, которую терпеть весьма неприятно. Из-за этого человек привыкает сразу искать в своей аптечке таблетку обезболивающего.

"Хронический приём препаратов становится стилем жизни. Обезболивающий эффект при этом постепенно снижается, что приводит к увеличению дозы и комбинированию различных анальгетиков. Из-за такого использования препаратов изменяется характер головной боли — она становится хронической и провоцирует ещё большее злоупотребление лекарствами", — рассказала врач.

Опасным показателем считается приём более 10–15 таблеток обезболивающих препаратов в течение месяца. От них, как правило, возникает та самая лекарственно-индуцированная головная боль. Однако она пропадёт, если человек целиком откажется от приёма этих лекарств.

Следует отказаться и от препаратов с кофеином, к которым относится цитрамон. Наличие кофеина обеспечивает более быстрый эффект от препарата, но также повышает риск развития лекарственно-индуцированной головной боли. Поэтому предпочтение стоит отдать нурофену, парацетамолу, аспирину и напроксену, в составе которых нет кофеина.

Химик рассказала, у каких российских лекарств нет аналогов в мире
Химик рассказала, у каких российских лекарств нет аналогов в мире

Ранее врач рассказала о лекарствах, которые представляют опасность для жизни детей. В первую очередь она отметила обезболивающие, жаропонижающие или нестероидные противовоспалительные препараты, при лечении которыми необходимо следить за состоянием крови и внутренних органов.

Обложка ©

Unsplash / Bermix Studio

Владимир Озеров
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