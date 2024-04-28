Названо опасное лекарство, которое приводит к хронической головной боли

Хроническая мигрень и лекарственно-индуцированная боль в голове могут быть спровоцированы приёмом большого количества обезболивающих или препаратов с содержанием кофеина, таких как цитрамон. Такое мнение выразила в беседе с "Газетой.ru" врач-невролог, специалист кабинета лечения головной боли ЦКБ РАН Мария Шаповалова.

Искусственно созданная лекарствами мигрень может проявляться и у людей с головной болью напряжения. Но в большинстве случаев она встречается у пациентов с мигренью, которую терпеть весьма неприятно. Из-за этого человек привыкает сразу искать в своей аптечке таблетку обезболивающего.

"Хронический приём препаратов становится стилем жизни. Обезболивающий эффект при этом постепенно снижается, что приводит к увеличению дозы и комбинированию различных анальгетиков. Из-за такого использования препаратов изменяется характер головной боли — она становится хронической и провоцирует ещё большее злоупотребление лекарствами", — рассказала врач.

Опасным показателем считается приём более 10–15 таблеток обезболивающих препаратов в течение месяца. От них, как правило, возникает та самая лекарственно-индуцированная головная боль. Однако она пропадёт, если человек целиком откажется от приёма этих лекарств.

Следует отказаться и от препаратов с кофеином, к которым относится цитрамон. Наличие кофеина обеспечивает более быстрый эффект от препарата, но также повышает риск развития лекарственно-индуцированной головной боли. Поэтому предпочтение стоит отдать нурофену, парацетамолу, аспирину и напроксену, в составе которых нет кофеина.