Родителям перечислили лекарства, угрожающие жизни детей

Многие лекарственные препараты угрожают жизни детей. Группы опасных средств перечислила педиатр Гузель Рахимова в беседе с "Газетой.ru".

Первая — это обезболивающие и жаропонижающие, или нестероидные противовоспалительные средства. Специалист отметила, что к таким относятся ибупрофен и парацетамол. По её словам, при длительном лечении этими препаратами нужно контролировать состояние крови и внутренних органов. А нимесулид, метамизол натрия (анальгин) и ацетилсалициловая кислота (аспирин) вовсе запрещены к применению у детей до 15 лет из-за риска побочных эффектов, предупредила специалист.

Вторая группа — муколитики — лекарства, которые разжижают мокроту. Они должны применяться только по назначению и под наблюдением врача-педиатра, так как способность эффективно откашливать мокроту полноценно формируется у детей к возрасту 4–6 лет.

"Увеличивая количество мокроты у детей данного возраста, можно нанести им ещё больший вред. Кашель — это врождённый рефлекс, его не нужно лечить, нужно определить и лечить причину возникновения кашля", — объяснила специалист.

Третья группа — сосудосуживающие. По словам эксперта, они должны использоваться коротким курсом до пяти дней и не чаще двух-трёх раз в день. При продолжительном применении или передозировке возможно ослабление лечебного эффекта и увеличение риска развития медикаментозного ринита и атрофии слизистой оболочки носа, рассказала педиатр.

Четвёртая группа — антигистаминные средства первого поколения, которые могут вызывать угнетение центральной нервной системы и остановку дыхания. Эти лекарства можно использовать только под строгим наблюдением врача. При этом педиатр подчеркнула, что сегодня на рынке представлены эффективные антигистаминные препараты с минимальными побочными явлениями, которые разрешены детям от шести месяцев.

Пятая группа препаратов, по словам Рахимовой, включает в себя противодиарейные средства, такие как лоперамид. Этот препарат не рекомендуется использовать у детей до пяти лет без назначения и контроля врача, так как он может вызвать опасное снижение сокращений стенки кишечника, что приводит к нарушению кровоснабжения в ЖКТ.

Врач подчеркнула важность тщательного изучения инструкции по применению любого лекарственного средства как для взрослых, так и для детей, а также необходимость консультации с медиком перед началом лечения.