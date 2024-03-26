Врач объяснила, на что обратить внимание в инструкции к лекарству

Покупая лекарства, нужно обращать внимание на их непатентованное название (указывается в инструкции), чтобы избежать приёма двух или нескольких препаратов с одинаковым действующим веществом. Как рассказала терапевт, профессор Оксана Драпкина, при невнимательности это может привести к передозировке.

"Часто такое случается с парацетамолом, который содержится во множестве безрецептурных средств для уменьшения симптомов ОРВИ", — объяснила она в беседе с РИА "ФедералПресс".

По её словам, нередко бывает так, что заболевший принимает средство "от простуды", а позже, недовольный отсутствием немедленного эффекта, добавляет ещё один-два препарата с парацетамолом. В результате допустимая доза оказывается превышена, из-за чего сильно страдает печень.